Gençlerin gönlünü fethetmeye geliyor

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Üretiminin 60. yılını kutlayan Octavia, Prag'ta gerçekleştirilen dünya prömiyeriyle dünyaya tanıtıldı. Çek markanın gelmiş geçmiş en çok satan modeli olarak olarak öne çıkıyor. Dördüncü nesil Octavia, 2020’nin son çeyreğinden itibaren Türkiye pazarındaki yerini alacak.

6.5 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Efsanevi modeli ilk kez 1959’un başında üretim hattından indiren Skoda, Octavia'nın 1990’ların ortasında ilk modern jenerasyonunu yollara çıkardı. Marka, bugüne dek 6.5 milyondan daha fazla Octavia satışı elde etti. Son dönemde yıllık 400 bin adetlik satışlara ulaşan Octavia, markanın toplam satışlarının üçte birini temsil ediyor.

CAMA YANSITMALI GÖSTERGE EKRANI

Octavia tamamen yenilenen tasarımıyla daha keskin çizgilere sahip oldu. Son neslinde olduğu gibi sedan ve combi karoserle satışa sunulacak aracın boyutları ve uzunluğu artırıldı. Buna göre Octavia Sedan’ın uzunluğu 19 mm artarak 4.689 mm, genişliği 16 mm artırılarak 1.829 mm oldu. Segmentinin en büyük bagaj hacmine sahip Octavia Sedan ile 600 litre ve Combi ile 640 litre hacim sunacak Yeni Octavia, cama yansıtmalı göstergeye sahip ilk Skoda modeli olacak. Son teknolojiye sahip Octavia’da iki 10 inç’lik cama yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak. Bu ekranda hız, navigasyon gibi önemli bilgiler cama yansıtılarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan sürüşe devam etmesi sağlanacak.

MODERN MOTORLAR VE HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Yeni Octavia, yeni jenerasyonunda daha çevreci, az yakıt tüketen ve daha az emisyon salımı olan TDI dizel ve TSI benzinli motorlar kullanacak. Bununla birlikte marka, şarjlı hibrit ve yarı hibrit teknolojisini de sunmaya başlayacak. 7 ileri DSG şanzımanlı 110 HP’lik 3 silindirli 1.0 TSI ve 150 HP’lik 4 silindirli 1.5 TSI motorlar 48-V marş motoru ve 48-V lityum iyon bataryaya sahip. 190 HP’lik 2.0 TSI motor ise 4 çeker ve 7 ileri DSG şanzımanla sunulacak. Tüm TSI motorlarda benzin partikül filtresi yer alacak.

245 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ OCTAVIA

Skoda, şarj edilebilir Superb iV ile bir ilke imza atmıştı ve şimdi ise yeni Octavia’nın 1.4 TSI benzinli motoru da, Octavia iV versiyonuyla elektrikli sürüşe sahip olacak. 204 HP ve 245 HP güç seçenekleriyle tercih edilebilecek Octavia iV, 6 ileri DSG şanzımanla eşleştiriliyor. Octavia’nın yeni jenerasyon EVO dizel motorları ise yüzde 80 daha az nitrojen oksit salımına sahip. Yeni Octavia 115 HP’den 200 HP’ye kadar olan aralıklarda üç farklı dizel motor sunuyor. Her biri 2.0 litrelik hacme sahip TDI motorlar, yüksek tork kapasitesi ve yüksek verimlilikle öne çıkıyor. Benzinli, hibrit ve dizel motorların yanı sıra Octavia, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) kullanan G-TEC modeli de sunulacak. 130 HP güç üreten 1.5 TSI motor, CNG ile çalışacak şekilde tasarlandı.

KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR MODEL

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Octavia’nın, gerek bireysel gerekse kurumsal/filo müşterileri tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer aldığını belirterek, “Octavia kendi müşteri portföyünü oluşturdu. Şimdi yenilenen haliyle bu portföyünü daha da genişleteceğini düşünüyoruz. Türkiye’de özellikle üçüncü jenerasyonuyla büyük başarı elde ettik ve satışa sunulduğu günden bu yana 57 bin adetlik teslimatla popülerliğini kanıtladı” dedi.

HEDEF EN ÇOK SATAN İLK 5'E GİRMEK

Octavia’nın başarısının arkasında birçok faktör bulunduğunu belirten Başar, “Ferah, modern iç mekan, kullanışlı bagaj hacmi gibi Skoda’nın vazgeçilmez değerlerini yüksek teknoloji, düşük yakıt tüketimiyle birleştiriyor. Bunlara ilave olarak istikrarlı fiyatlama politikamızla yüksek 2. el değeri sunması sonucu her zaman kazandıran model olarak tüketicilerin güvenine sahip oldu. En çok sattığımız modelimiz olarak öne çıkan Octavia’nın yenilenmesiyle yeni nesil E-tec hybrid motor seçeneklerimizle filo pazarında da elimiz çok güçlenecek. Yeni iç ve dış tasarımıyla daha dikkat çekici ve dinamik bir görünüme kavuşacak dördüncü nesil Octavia ile markamızın müşteri portföyüne özellikle genç kullanıcıları da dahil edeceğiz. Hedefimiz, mevcut kullanıcı yaş ortalamamızı 42,1 yaştan 40 yaşın altına çekmek olacak. Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni Octavia ile 5 yıllık planlarımızdaki hedefimiz olan en çok satan ilk 5 marka arasına girme yolunda büyük bir adım atacağımıza da inanıyorum” diye konuştu.

DAHA GENİŞ YENİ KABİN

Octavia, alışılmış geniş ve ferah kabinini bir adım daha ileriye taşıyor. Segmentinin en büyük bagaj hacmine sahip Octavia Sedan ile 600 litre, Combi ise 640 litre hacim sunuyor.