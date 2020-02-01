Frankfurt otomobil fuarı tarih oldu

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Otomobil sektöründe yaşanan büyük dönüşüm tarihi fuarın sonunu getirdi. Binlerce yeni otomobilin dünya lansmanının yapıldığı kısaca "IAA" olarak bilinen Frankfurt otomobil fuarı artık yapılmayacak. Fuarın yerine alternatif yerler aranırken, ekim ayında Paris'te yapılacak otomobil fuarının organizatörlerinden radikal değişiklikler mesajı geldi. Frankfurt yerine düşünülen şehirler arasında Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih ve Stuttgart yer alıyor.

"ADI FRANKFURT KALDI"

Etkinliğe ev sahipliği yapmak için başka şehirlerden ilgi olduğunu belirten VDA Genel Müdürü Dr. Martin Koers, bir kaç hafta içinde yeni yerin açıklanacağını duyurdu. Bunun kolay bir karar olmadığını söyleyen yetkililerin açıklamarına göre, 'Frankfurt' otomobil fuarı artık Frankfurt'ta düzenlenmeyecek. Son iki yılı yüzde 10'u aşan düşüşle kapatan dünya otomobil sektörünün 2020 yılında da büyüme kaydetmesi beklenmiyor.