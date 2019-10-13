Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

Şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, hız sınırlamalarını hatırlatan uyarı ışıkları, detaylı yakıt analizleri, ses sistemi, bitmek bilmeyen tuşlar ve sürüş destekleri... Otomobil dünyasında tam otomatik pilotları ne zaman görürüz bilinmez ama oraya doğru gidişin hızlandığı günleri yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta kullandığımız Ford Focus ST’nin sürüşünden kalanlar bunları hissettirdi. Bu otomobilin dikkatimizi çeken taraflarını, sürüş izlenimimizi ve ekim 2019 kampanyası dahilinde satın alma maliyetini sizler için derledik.

TASARIM

Ford Focus ST Line tasarımına fotoğraflardan ilk baktığımızda özellikle arka tasarımını fazla iddialı bulmuştuk. Ön tasarım çok dikkatimizi çekmemişti. Otomobilin sağını solunu detaylarıyla incelediğimizde farklı bir görüş açıklamaya karar verdik. Tasarım duygularının sahiplikle birlikte değişeceği notunu baştan ifade etmeliyiz.

Birincisi otomobilin üstünde derin hava kanalları mavi renk nedeniyle çok fazla belli olmuyor ama alt mesajda Focus kullanan kişinin güçlü değişimlere açık olduğunun mesajını veriyor. Mavi renk tercihinin ayrıca bu otomobilde iyi bir görünüm sergilediği söyleyebiliriz.

Ön tasarıma üst pozisyondan bakınca uysal bir kedinin duruşunu hatırlattığını düşünüyoruz. Rüzgâr direnci için uygun olan bu tasarıma derin kanallar da eklenince, Focus’ta farklı bir duruş kendini hissettiriyor. Tasarımda çapraz görünüme geçildiğinde alımlı bir kare ortaya çıkmış olduğu görülüyor.

Arka tasarımın bizde farklı hissettirdiği noktalara gelecek olursak… Ford’un “F O C U S” yazısını orta kısma yayması farklı bir markanın kullanımını anımsatıyor ama bu uygulamanın otomobile yakıştığını söylemeliyiz.

Bunu dışında arka tasarımı otomobili almadan önce fazla yuvarlak tasarıma sahip diye düşünmüştük ama otomobili yakından gördükten sonra önden fazla arka tasarımın dikkat çektiğini ifade edebiliriz.

Arka bagajın tasarımı geçildiğinde, açılma şekli, kapamak için rahat tutuş sağlanabilecek iki tutacak bu bagajın olumlu yanları olarak sayılabilir. Olumsuzluk olmasa da bizim için sorunsal noktanın bagaj büyüklüğü olduğunu belirtelim.

Özellikle çocuklu aileler için bagaj biraz ufak kaldığını söyleyebiliriz. Bu durum için yönelimin sedan versiyonuna olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz.

İç mekânın tasarım ve konfor öğelerine gelecek olursak… İç mekânda sürücüyü saran koltuklar, direksiyondan, konsol kenarlarına kadar malzeme kullanımının ilk etapta kalite hissini desteklediğini söyleyebiliriz.

Direksiyon ve koltuk ısıtması soğuk kış günlerinin kapıya dayandığı bu günlerde dikkatimizi çeken diğer önemli detaylardır. Bunun dışında otomobilin kontrol tuşunun sayısı ve yerleşimine bakıldığına, uçakları aratmadığını bir not olarak ekleyebiliriz.

Kol tutacaklarından, kontrol tuşlarına, kapı içindeki saklama alanlarının rahatlığından, içlerinin yumuşak malzeme ile kaplanmasına kadar kullanılan malzemenin ilk algısının kalite yüksekte hissini verdiğini ifade edebiliriz. Burada tek merak ettiğimiz konu; Bu kadar farklı malzemeyle çok sayıda tuş ve teknoloji ile çizilen iç mekanın, uzun dönemde nasıl bir sonuç vereceğidir?

Cam tavansız araba düşünemez hale geldik… Dar mekânları pekçok kimsenin sevilmediği bilinir ama Focus’un insanı saran duruşununa cam tavandan gelen doğal aydınlıkla bu otomobilin için dar hissettirmiyor.

SÜRÜŞ

Bu piyasada Focus’u hep direksiyonu ile tartılırdı, bu sürüş izlenimimizle bu olay artık değişti. Sürüş için kullanılan o kadar çok teknoloji ile karşılaştık ki durumun baş döndürücü bir noktaya gittiğini belirtmeliyiz.

İnce yanaklı lastikler, deri direksiyon, sürücüyü kavrayan koltuklar, direksiyondan vites kulakçıkları ve vites topuzu dışında iyi konumlanmış bir kokpit… Focus ST’nin bu çevre elemanlarıyla 1,5 dizel motorun 120 hp’lik gücüyle güzel bir sürüş sağladığı izlenimini aldık.

Biraz daha fazla güçten yana beklentimize rağmen, bu otomobilin üst hızlarının yeterli bir performans sağladığı söylenebiliriz.

Ford Focus ST ile yaklaşık 200 km yol yaptık. Bunun 100 km civarı Yavuz Sultan Selim Köprü bağlantı yollarında trafiğin rahat olduğu yollarda geçti. Burada rahat trafikte otomobil hızlanma konusunda yeterli performans gösterirken, otomobil uzun yolda rahat bir sürüş sağladığı izlenimini edindik. Üstelik kullandığımız gece yağmurlu bir ortam olduğunu belirtelim. Bu noktada bizim kısa süreli sürüş izlenimimize göre, şehir dışında 5.6 gibi değerler elde edildi. Bunun dışında yaklaşık 100 km’lik şehir içi kullanımımızda 7’nin üzerinde değerler geçleşti. Düzenli kullanımda daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Focus 8 ileri otomatik vitesi kontrol eden şık bir vites topuzuna sahip. Geçişler gayet belirgin, tuş kalitesi iyi bir izlenim veriyor. Bizim kullanımımızda 8 ileri otomatik geçişin, manuel kullanıma pek gerek bırakmadığını söyleyebiliriz. Dikkatimizi tek çeken nokta otomatik vitesin topuzunun sürücüden biraz uzak kaldığı oldu. Sürekli kullanımda farklı bir algı oluşturabilir ama bu topuzun bir 5 santimetre kola doğru yaklaşmasının farklı bir sürüş pozisyonu çıkartacağını düşünüyoruz. Bunun dışında göstergelerin okunmasının gayet rahat olduğunu belirtelim

Sürüş kısmına ekleyeceğimiz son not olarak, girişte de söylediğimiz gibi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomobil kullanma keyfinde büyük değişim yaşanıyor. Daha fazla bilgisayar komutlarının kullanmaya başladığı dönemde, yorgunluk uyarı sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip sistemi, acil manevra sistemiyle donatılmış bir otomobilde sürüş yapmak farklı alışkanlıklar gerektiriyor.

FİYAT VE KAMPANYA

Ford Focus’un 2019 ekim ayı kampanyalı fiyatları 129.800 TL’den başlıyor. Sürüş izlenimini gerçekleştirdiğimiz otomobilin fiyatı 231.800 TL olarak belirlenmiş. Ford Otosan bu ay başında kamu bankalarının başlattığı kampanyaya özel bir banka ile anlaşarak katıldı. Ekim 2019’da geçerli olan bu kampanyaya göre, Ford'un binek otomobillerinde 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0,49 faiz oranlarına kredi alınabiliyor.

Ford Focsu ST'nin fiyatın detaylarını ise şu şekilde:

Focus 1.5 TDCI 120 PS ST Line 196.700TL

Açılabilir Panoramik Cam Tavan 9.700TL

Müzik Sistemi 3.400TL

Aktif Park Asistanı 4.300TL

Stil Paketi 10.300TL

Kış Paketi 2.500TL

Metalik Boya 2.000 TL

Konfor Paketi 2.900TL

TOPLAM 231.800TL