Ford Ecosport'un elektriklisi de olmalı

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

Sağlam bir sinir sisteminiz yoksa İstanbul’da otomobil kullanamazsınız. İki gün gider üçüncü gün mutlaka başınıza bir kaza alırsınız. Bu ortamda yeni çıkan teknolojiler size rahatlatmaya dönük önemli adımlar atsa da bir otomobilin yerden yüksekliği size sıkışık trafikte ve park etmede sizi rahatlatacak en önemli etkendir. Ford Ecosport ise markanın SUV segmentine giriş aracı olarak şehir içinde bu yükseklik ile ön plana çıkıyor. Sürüş izlenimimiz sırasında bu avantajını iyice belli eden otomobilin diğer özelliklerini ve bu otomobilden beklenebilecekleri sizin için özetlemeye çalıştık.

TASARIM

İlk olarak Brezilya’da tasarlanan Focus’un da üretildiği FoMoCo’s C1 platformu üzerinde yükselen model 2013, 2015 ve 2017 yıllarında 3 makyaj operasyonu geçirdi. Son güncelleme ile Ford Ecosport 2018’in mart ayında yapılan bir tanıtımla Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu. Son operasyonla birlikte çizgisel tasarımını güçlendiren Ecosport’un tasarımı önden ve çarpraz bakışta ihtişamlı görünürken, üstten bakışta aracı küçük hissettiriyor. Otomobilin kullanımı, park hali ve diğer otomobillerle yan yana geldiği zaman bir otomobilden geniş ve yüksek olduğunu anlıyorsunuz. Daralma hissinin kullanımla birlikte ortadan kalktığını notlarımıza ekleyelim. Bunun dışında otomobil tasarımıyla göze hoş gelen bir yapıya sahip. Önden geniş ızgarası, genişleyen sis farları, yüksek duruşu, yandan arkaya doğru yükselen omuz çizgisi, arkada yüksek spoyleri ile dikkat çekiyor. Bu arada arka bagajın bir kapı gibi sağ stop lambasına güzelce yerleştirilmiş bir kapı tutacağını kullanılarak yana açıldığını ve bagaj için güzel bir eşik olduğu belirtelim.

MOTOR

Kullandığımız otomobilde Ford’un 1 litrelik benzinli motoru görev yapıyordu. Otomatik vites seçeneği ile sunulan motorun dikkatli kullanımı yakıt seviyesini 100 km’de 5 litreye düşürülebilirken, sıkılış trafikte bu rakam 9 litreyi geçebiliyor. Bizim sürüş izlenimimizde çok dikkatli kullanım ve boş trafikte 4.5 litrelik rakam elde edilirken, trafik yoğunlaşıp dikkat kenara koyduğumuzda 8.5 litrelik sonuçlarla sürüş yaptık. Bu noktada aracı satın almayı düşünenlerin dizel versiyonunu test etmelerini öneririz. Bunun dışında Ford’un geçtiğimiz günlerde ödül almış hybrid motorunun bu araca gelmesi veya ilerleyen günlerde daha iyisi elektrikli bir seçeneğin bulunmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz.

TEKNOLOJİ

Ford EcoSport direksiyondan kontrolleri, çift USB çıkışı, donanımıyla size iyi seviyede teknoloji sunan bir otomobil. Bizim kullanımızda teknoloji sunumu başarılı bir his verirken, aracın vites ve el freninde daha once Focus’da kullandığımız seçeneklerin aradık. Bu noktada el freni için manuel tercihin kullanım alışkanlıklarına daha yakın olduğunu eklemeliyiz. Bununla bilikte viteslerin küçüldüğü araçların otomatikleştiği noktada bunlara sahip iyi olacaktır.

SÜRÜŞ İZLENİMİ

Ford EcoSport’u yüzde 80 sıkışık, yüzde 20 rahat trafikte kullandık. Bu otomobilin İstanbul şehir içinde rahatça kullanılacağını söyleyebiliriz. Bizim kullanımımızda yakıt kullanımı beklediğimizden fazla olsa da dizel tercihi veya dikkatli bir kullanımla durum çözümlenebiliyor. Direksiyon başında ekranların rahat okunması, sürücüye yönelik tasarlanmış göstergeler ve rahat hissettiren kokpit olumlu taraflar arasında sayılabilir. Park yerine yaklaşımda otomobilin alt tabanının kaldırımdan 8-10 santim daha yüksekte kalması, kapının açılışında kaldırımın sorun olmaması ve yüksek oturma pozisyonundan kaldırıma adım atmanın kolaylığı bu aracın diğer olumlu tarafları olarak sayılabilir. Otomobilin bazı parçalarından uyumsuz ses gelmesi, özellikle arkada bagaj kapısının kapanmasında araç plakasını sallayarak cızırtılı bir ses yapmasını olumsuzluk olarak sayabiliriz.

FİNANSMAN

Bizim kullandığımız 1 litre EcoBoost motora sahip ST-Line donanım seviyesine sahip test aracının fiyat etiketi aralık 2019 için 160.600 TL şeklinde belirlenmiş. Hurda indirimli seçenek kullanıldığında bu tutar 148.600 TL’ye kadar geriliyor. Ford’un Romanya’da ürettip Türkiye’de sattığı Ecosport için diğer seçenekler hurda indirimiyle Style donanım 1.0 benzinlide 125.900 TL, ST-Line 1.5 dizelde 148. 500 TL şeklinde belirlenmiş. Ekim 2019’da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimine özel bankalarla kartılan Ford’un ay sonuna kadar kampanyası bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

• Bagajda kapı içine açılan derinlik

• Yine bagajda yana açılan tasarım

• Ana konsolda çift UBS çıkışı

• İçeride akıcı tasarımda göze batan vites

• Dikkatli kullanımda azalan yakıt

• Rahat görülen hız ve devir göstergeleri

• Arkada bir ile dört parmak arası diz mesafesi

• Gösterişli jantlar ve duruş

• Elektriklisi de olmalı