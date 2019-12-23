'Faizlerde düşüş devam ederse 2020'de 600 bin hayal edin'

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

sektörün 2018 yılını 620 bin adetle kapattıktan sonra, yükselen faizler, kurların dalgalanması, yüksek enflasyon ve önümüzdeki belirsiz süreçlerle birlikte 2019’a girildiğini belirten OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Otomotiv sektöründe 2019 yılı pazar tahminlerinde 250-300 bin seviyelerinde kalacağı öngörüsü hakimdi. Fakat biz her zaman şunu söylüyorduk; otomotiv sektörü sahipsiz değildir ve Ankara’da bizim sorunlarınımızı dinleyenler vardır. Otomotiv sektörü Türkiye’nin toplam büyüklüğünün yüzde 5’ine denk gelmekte. Dolayısıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın almış olduğu; ÖTV ve KDV teşviklerinin uygulanması ve hatta sürelerinin uzatılarak desteklenmesi gibi kritik kararlar çok önemli. Hurda teşviki hem pazarın daralma sürecini yavaşlatmış hem de trafikte güvenli olmayan 300 bin adet aracın karayollarımızdan çekilmesi gibi son derece hayırlı bir işe sebep olmuştur” dedi.

ÖNÜMÜZE UMUTLA BAKIYORUZ

2019 Haziran ayında 8 ay boyunca uygulanan ÖTV ve KDV teşviklerinin sona ermesiyle birlikte zorlandığımız bir temmuz-ağustos ayı geçirdiklerini söyleyen Şahsuvaroğlu, “Eylülde benzer bir ay daha geçirmeye başlıyorduk ki faizlerin düşüş trendine girmesiyle satışlarımız yukarı yönlü ivmelenme yaşadı. Ekim ayında da Türkiye otomotiv perakendeciliği için çok değerli olan ve emsalleri pek de görülmeyen bir şekilde; kamu bankalarının aldığı bir kararla 0,49 faiz oranı devreye alındı ve otomotiv sektörüne adeta can suyu verildi. Biliyorsunuz ki taşıt kredi faizleri 2019 yılı başında yüzde 24’ün üzerindeydi. Temmuz, eylül ve kasım aylarındaki faiz indirimleriyle birlikte yılbaşındaki yüzde 24 olan oran yüzde 12’ye geriledi. Bu durum sektör olarak geleceğe dair ümitlerimizi yeşertmeye, bizleri bugünde diri tutmaya devam ediyor. Otomotiv sektörüne desteklerini esirgemeyen başta hükümetimiz ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, bankalar birliğine, BDDK başkanımıza, devlet bankalarımızın yönetici ve değerli ekiplerine teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Ülkemiz, sektörümüz, çalışanlarımız, paydaşlarımız adına bu desteklerden dolayı geleceğe daha ümitli bakabiliyoruz” diye konuştu.

DÜŞÜK FAİZ PİYASAYI CANLANDIRDI

2020 yılıyla ilgili beklentilerimiz ise devlet bankaları tarafından uygulanan yüzde 0.49’luk faiz kampanyasının devam etmesiyle birlikte 600 bin adetleri göreceğimiz yönünde diyen Şunsuvaroğlu şöyle devam etti: Şunu da söylemeden geçmememiz lazım, devlet bankalarımızın bu kampanyasına dahil olan ve benzerlerini uygulayan tüm finans sektörünün kredi verme iştahlarını yükseltmelerini beklemekteyiz. Sadece yüzde 0.49 vermek değil aynı zamanda kredi talep eden tüketicilerin taleplerini de en iyi şekilde değerlendirip kredi taleplerini onaylamalarını bekliyoruz. Baktığımızda otomobil alımında kredi kullanım oranının yüksek olması; faiz oranlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tüm reel sektör oyuncularının son derece rahatsız olduğu yüksek mevduat faizinin de yüzde 10’ların altına düşmesi ticaretin cazibesini artıracak, yeni istihdamlar yaratacak ve yeni yatırımların önünü açacaktır. Birikimi olanlar otomobil, konut gibi alımlara yönelirler. Bizim yapmamız gereken en önemli şey ticareti canlı tutmaktır. Faizden ve diğer enstrümanlardan para kazanmanın önüne geçmemiz lazım.

EN KÖTÜYÜ EL ELE GERİDE BIRAKTIK

2019 yılının 475-480 bin satış adetleriyle kapanmasını beklediklerini söyleyen Şahsuvaroğlu şöyle devam etti: Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22-23’lük bir düşüş var. Eğer yerinde ve zamanında müdahaleler yapılmasaydı bu düşüş yüzde 40’ın üzerinde olacaktı. Bizim sektörümüz; ithalat ihracat noktasında da sürekli artı veren bir sektördür. Sürekli artı veren bir sektörün de içerisinde yetkili satıcılık müessesesi de 950 adet plaza, 70 bin çalışan, 10 milyar dolar hacim büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Tüm tarafların aldıkları önemli kararlarla rotamız artık yukarıya doğru çevrilmiştir. 2019 yılı birbirimizi dinleyerek, birbirimizi anlayarak, hep birlikte el ele yavaş yavaş ekonomik bunalımdan çıktığımız bir yıl olarak tarihe geçecektir. 2019 en kötüsüydü ve bu en kötüyü de hep birlikte, el ele geride bıraktık diyebilirim.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt

1.6 MOTOR TAKINTISINDAN KURTULMALIYIZ

2019 yılına başlarken hassas bir sene olacağını tahmin ettiklerini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. Pazardaki ekonomik ve konjonktürel gelişmelere göre zayıf başlayan 2019 yılı, 2. yarı yılda devletimiz tarafından alınan önlem, teşvik ve faiz kampanyalarıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. Sektörümüzün umutlarını tazeleyen bu düzenlemeler ve özellikle yılın son 2 ayında ortaya çıkan pozitif görünüm sonucunda araç alımları bir miktar ivmelendi” dedi.

BOZKURT: HİBRİTE İLGİ ARTTI

Toyota olarak baktığımızda ise pazar payını artırdıklarını söyleyen Bozkurt şöyle devam etti: Bu artışta her binek modelimizin bir hibrit versiyonu olmasının çok büyük katkısı oldu. Bu yılı 25 bin adet seviyesinde kapatacağız. Otomotiv sektörünün bir dizi sıkıntı yaşamaması için yıllık minimum satış rakamının 600 bin seviyelerinin altına inmemesi gerekiyor. Bu rakamların altındaki satışlar Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen otomotiv sektöründe bir dizi sıkıntıya neden oluyor. Mevcut şartlarda; otomobil satışlarını etkileyen iki temel faktör olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri kur, diğeri faiz oranları. Kurlar, araçların maliyetinden yola çıkarak doğal olarak fiyatını belirliyor. Ayrıca tüketiciler ülkemizde otomobil alımında kredi kullanmayı tercih ediyorlar. Böyle olunca; otomobil alımında kredi faiz oranlarının önemi ortaya çıkıyor. Bu durumda; kredi faiz oranlarının yüzde 1’ler ve altında olması tüketicilere cazip bir ortam yaratıyor.

VERGİ EMİSYONA GÖRE OLMALI

Vergilendirme sistemimizin de konuşulması gerektiğini belirten Bozkurt, “Dünyada uygulanan sistemler incelenerek ve otomotivin 5-10 yıl içinde gideceği yöne bakılarak bir vergi sistemi ortaya konulmalı diye düşünüyorum. İlk bakışta çok zormuş gibi görülebilir. Ancak akademik çalışmalar yapılarak, yurt dışındaki örnekler incelenerek, hepsi belli formüllere dayandırılarak en adil sistemin getirilmesi mümkün. Vergi oranlarının yüksek olduğu ortada ancak bu duruma bir başka açıdan da bakmamız gerekirse, vergi sisteminizin dünyayla uyumlu olmadığı ortada. Motor hacmine dayalı bir vergi sistemi artık dünyada terk edilmişi bir sistem olarak duruyor. Dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Avrupa’da vergilendirme motor hacmi yerine CO2, NoX ölçüm değerleri ve yakıt tüketimi üzerinden alınıyor. Bu sistem teknolojinin de önünü açan güncel bir sistem. Dünyada otomotiv teknolojisi bambaşka bir yöne giderken, bizim de vergi sistemimizi, teşvik ve ihale uygulamalarımızı, artık bu 1.6 altı/üstü ‘takıntısından’ kurtarmamız gerekiyor” diye konuştu.

HAKSIZ REKABET OLUŞTU

Bozkurt, “Eskiden, bir otomobil 1.6 litre üzerinde bir motor hacmine sahipse, “lüks” araç olarak kabul edilmekteydi, vergi uygulamaları da buna göre düzenlenmişti. Lüks olarak tabir edilen hemen hemen tüm markaların 1.6 motor seçeneği oluştu, uzun yıllar boyunca da bu “lüks” markalar, düşük vergi diliminden faydalanarak otomobil satmaya devam ettiler. Eskide kalan 1.6 motor takıntımızdan kurtulmamızın zamanı geldi. 2021'de Avrupa’daki yeni emisyon regülasyonu da devreye girince, birçok otomotiv firması, daha farklı motor seçenekleriyle ürünlerini sunacak. 2020'de toplam otomotiv pazarının 550 bin civarında olacağını tahmin ediyorum. Toyota olarak 2020 yılını 39 binler seviyesinde kapatacağımızı öngörüyorum” dedi.