Faizler düştü, piyasada otomobil kalmadı

Otomotiv sektörü, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimleri ve firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebine karşılık verilemiyor. Beğendikleri araç için sıraya giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor.

OTOMOTİVE İLGİ ARTTI

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yüzde 0.49'luk faiz kampanyasının ciddi manada sektörün önünü açtığını ve otomotivde bekledikleri desteği yıl içinde çeşitli dönemlerde gördüklerini ifade etti. Yüzde 0.49'uk faiz oranının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şahsuvaroğlu, “Çünkü bu, otomotive olan ilgiyi resmen yeniden coşturdu. Bu, mevduat faizinin de altında bir faiz oranı. Yani mevduat faizi bizim en büyük rakibimizdi. İnsanlar parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyordu” diye konuştu.

TALEBE YETİŞEMEDİLER

Murat Şahsuvaroğlu, bayilerde ciddi bir talep yoğunluğu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Sıfır araçta, taleple arz arasında ciddi bir sıkıntı var. Bunun da nedeni; yüzde 0.49 gibi çok önemli bir faiz indirimini sektör beklemiyordu. 7/24 çalışmalarına rağmen piyasada ciddi miktardaki talebe üreticiler ve yan sanayi aynı hızda cevap veremedi. Müşteri, aslında bulamadığı aracı ocak ve şubatta almanın da peşine düşmüş durumda.”