Ezber bozmaya devam: 6 milyonuncu aracını banttan indirdi
Türkiye otomotiv sanayiinin öncü kuruluşu Tofaş, ezber bozmaya devam ediyor. 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından ve Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firmalardan biri olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla da ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 50 yıl önce Bursa’da başlayan yolculuğumuzda, pek çok farklı modeli üretmenin gururunu yaşadık. Ar-Ge merkezimizle küresel ürünler geliştirdik. Son olarak da Egea model ailesinde önemli sorumluluklar üstlendik, 6 milyonuncu aracımızı ürettik dedi.
Sevdi ÇAVUŞOĞLU
1968 yılında, merhum Vehbi Koç’un vizyonerliği ve “Herkesi otomobil sahibi yapma” hedefiyle temelleri atılan Tofaş, 6 milyonuncu aracını üretti. Bursa’daki fabrikada üretilen 6 milyonuncu araç, bir milyar dolarlık tarihi yatırımla hayata geçirilen Egea Model ailesinden Fiat Egea Sedan oldu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Tofaş, temellerinin atıldığı 1968 yılından bu yana, Türk otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Koç Holding ve FCA’in (Fiat Chrysler Automobiles) eşit hissedar olduğu Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayimizin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayiine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ar-Ge'nin önemi ortaya çıktı
Tofaş’ın 6 milyonuncu aracı olarak banttan inen Fiat Egea Sedan ve Egea model ailesinin önemine değinen Eroldu, “2015 yılının sonunda üretimine başladığımız, ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan Egea Model ailesi, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında pazarlarda elde ettiği sonuçlarla başarısını ortaya koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son 3 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea Sedan, 2019'un ilk 6 ayında da ülkemizde en çok satılan otomobil modeli oldu. Egea’nın güçlü performansı, Tofaş Ar-Ge’nin yetkinliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün geliştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.
Egea, yeni yatırımla yol almaya devam edecek
Türkiye’nin beşinci büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2015 yılında bir milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için, geçtiğimiz aylarda yeni bir yatırım kararı almıştı. Devreye alınacak 225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024'e kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020'nin son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.
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