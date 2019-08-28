Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el satışlarını düzenleyen kararnamenin detayları

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Ankara’da ikinci el satışında önemli sayıda otomobil satıcısını bir araya getiren Otonomi’de yarım kalan gezimizi geçtiğimiz hafta tamamladık. Daha önce yarısını gezdiğimiz yaklaşık 350 ikinci el satıcısının toplandığı satış merkezini baştan sona dolaştık. İkinci el fiyatlarını ayrı bir haberle paylaştıktan sonra sıra Ankara Otonomi esnafından ve noterinden aldığımız yeni bilgileri paylaşmaya ve buranın bizde oluşturduğu izlenimi aktarmaya geldi.

İşte ikinci el esnafının “kilometre oyunu”na karşı alınacak önlemlere ilişkin tavsiyeleri, yürürlüğü 2019 sonuna ertelenen ikinci el satış genelgesinin getirdiği yenilikler ve burada yaptığımız geziden kalan aklımızda kalan notlar…

KİLOMETRE MESELESİNE “PTT” ÖNLEMİ

Ziyaretimizin ilk durağında ikinci el esnafına “kilometre” düşürmelerine karşı nasıl önlem aldıklarını sorduk. Esnaf, kilometre konusunda PTT’nin sorgulama sistemini çok sık kullandıklarını söyledi. PTT’nin araç kilometre sorgulama sistemini kullandıklarını belirten esnaf, bu sistem dışında HGS sorgulaması yapılan Karayolları Genel Müdürlüğü sitelerinden faydalandıklarını anlattı. Bunun dışında zaman zaman otomobillerin servislerini de kontrol ettiklerini belirten esnaf, “Kilometresi oynanmış aracı kesinlikle almam.” dedi.

“MODELLİ ARAÇTA 20.000 TL ETKİSİ OLUR”

Kilometre oynamasının araç beyninden de kontrol edilebildiğini belirten esnaf, aracın şasi numarası sorgulamasından ve yine aracın genel durumundan kilometre hakkında görüş edindiklerini söyledi. Kilometre oynamalarının ekonomik boyutunu sorduğumuz esnaf, bu sahtekârlığın etkisinin aracın marka, model ve fiyat seviyesine göre değişeceğini, üst seviye bir araç için 20.000 TL’ye kadar etkisinin olabileceğini ifade etti.

“O ARACIN KİLOMETRESİ İLE YÜZDE 99 OYNANMIŞTIR”

İkinci el satış sitesinde yaptığımız gezinin devamında iki esnaf ile daha konuştuk. Bir esnafın tavsiyesi ayrıca dikkatimizi çekti. Aracın servis bakım aralıklarına dikkat çeken esnaf, bir yılda 10 bin km yapan aracın, sonraki yılda 2 bin km yapmasının mümkün olmadığını, buradan kilometre oynamalarını yakaladığını belirtti. Araç kullanım şartlarının aynı, sahibinin aynı olduğu durumlarda yıllık ortalama kilometrenin değişmeyeceğine vurgu yapan esnaf, “2001 model araç 70-80 binde geliyorsa, yüzde 99 kilometresi ile oynanmıştır.” ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEMEYİ AKYURT 2. NOTERİ’NE SORDUK

2019'un sonunda yürürlüğe yeni ikinci el otomobil satış yönetmeliğinin getireceği yenilikleri öğrenmek üzere Otonomi’de görev yapan Akyurt İkinci Noteri Muzaffer Önder’i ziyaret ettik. Önder, yeni yönetmeliğin ertelenmesi konusunda esnafın tamamına yetki belgesinin ulaşmamasının olabileceği bilgisini paylaştı. Getirilen yönetmelik hakkında değişikleri sorduğumuz Önder, Ocak 2020’de ikinci el esnafına satış sırasında yetki belgesinin sorulacağını söyledi. Bireylerin yıl içerisinde 3’ten fazla otomobil satışının Vergi Usul Kanunu gereği ticari faaliyete girdiğine dikkat çeken Önder, yeni düzenlemeyle bu satıştan fazlasını yapmak için İkinci El Esnafı Yetki Belgesi’nin satış sırasında isteneceğini söyledi.

SAĞLIKLI PİYASA İÇİN “FİYAT ETİKETİ” ŞART

2020 ile birlikte yürürlüğe girecek ikinci el satış yönetmeliği ile otomobilin üzerine belirgin bir yere fiyat yazan etiket konulması zorunlu olacak, ama esnafın bu konuya bugünden ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

İkinci el konusunda binlerce fırsat olduğunu gördüğümüz Ankara’nın en büyük ikinci el otomobil pazarı olan bir yerde fiyatların sadece araç üzerinde değil, koridor başında büyük ekranlarla açıklanması çok daha güzel olacaktır.

Bu gibi bilgi güvenliğini artıran uygulamalar hem pazarın hareketlenmesini getirecek hem de müşterinin karar vermesini kolaylaştıracaktır.

Dünyada en büyük firmaların bir küçük hisse fiyatının borsalarda açıklandığı, global piyasaların 24 saat satılabilir her ürünü değerlediği yerde, işlerin kara düzen yürütülmeye çalışılmasının işleri yavaşlatacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Elbette fiyatların gizli saklı belirlendiği ticari işlemler de vardır ama bunlar arızidir ve borsa şartlarına uygun işlemler değildir.

Her satışın gelen müşteriye göre fiyatlanması, her fiyatın oluşmasında esnafın bireysel güvenliğine yüklenilmesi, güven kaybına kapı açmaktadır. Fiyatlarını böyle gizli saklı belirlenmesi, serbest piyasa şartlarının tam oluşmasına da engel olacaktır. Fiyatların ve ödeme koşullarının açıklığının, serbest piyasanın olmazsa olmazlarının başında yer aldığını ve insanlara güven ortamının sağlanmasının ticaretin en büyük sermayelerinden biri olduğunu düşünüyoruz.

ANKARA OTONOMİ’DEN ZİYARET NOTLARI

Ankara Otonomi’ye yaptığımız bu ikinci gezi ile üst kat ve alt kat tam bir gezi yaptık. Esnafın aracım yok dediği yerde binlerce ikinci el fırsatının bir yerde olmasının buraya gelecekler için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında koridorların farklılaşmaması ve merkezin çevreden tam manasıyla ayrı bir çerçeve çizmemesinin AVM algısını dağıttığını düşünüyoruz.

Esnaftan izin alarak girdiğimiz alt katın ise atıl kaldığını gördük. Esnafın verdiği bilgiye göre Ankara merkezinden 30 km uzakta ve -5 derece daha soğuk olduğu söylenen bu yerin cazibesini artırmak için yapılacak kozmetik düzenlemeler kalite algısını yukarı çekecektir. Dışarıdan bağımsız satış için uygun şartların oluşacağı bir AVM mekânında yapılacak satış önce esnaf için sonra Türkiye ekonomisi için kıymetli olacaktır.

İkinci el otomobil satın almak için Ankara’ya çok önemli bir mekân kazandırılmış ve üzerine yapılacak iyi düzenlemelerle Türkiye’nin ikinci otomobil borsası görünümünü kazanması için önünde çok uzun bir yol yok. Üstelik Esenboğa Havalimanı’nın 10-15 dakika uzağında iken…

Güncel fiyatları yerinde öğrenmek için Ankara’yı ziyaret etmeye devam edeceğiz.