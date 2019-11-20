Elektrikli otomobil ile her şey değişecek

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nın 4’cüsü geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da düzenlendi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) desteklediği IAEC 2019’un bu yılki ana teması “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” oldu. Uzmanların elektrikli otomobillerin gelişimiyle alakalı bilgilerde, üretiminden servisine otomotiv dünyasının gelecek 10 yıl içinde büyük oranda değişeceği vurgusu öne çıktı.

“İKİ DERECELİK ISI ARTIŞI YETTİ”

Dünya gündeminde savaşlardan ve ticaretten çok iklim değişikliğinin konuşulduğunu belirten uzmanlar, sıcaklık ortalamalarında görülen iki derecelik artışın elektrikli otomobili öne çıkardığını belirttiler. Elektrikli otomobillerin yüzde 60 verimle, yüzde 10 verimle çalışan fosil yakıtlara göre avantajına dikkat çeken uzmanlar, değişim için tüm dünyada önemli çalışmaların yapıldığının bilgisini verdiler.

ABD, CEZAYI BÖYLE TAHSİL ETTİ

Dünyada çeşitli protokoller ile elektrikli otomobillerin yayılmasını zorlukları anlatıldıktan sonra uzmanlardan biri önemli bir detaya dikkat çekti. ABD’nin Alman üretici Volkswagen’e verdiği 10 milyar dolar cezayı gündeme getiren uzman, bu cezanın 2 milyar dolarlık kısmının elektrik alt yapısı yaptırılarak tahsil edildiğine dikkat çekti.

“NEREDE NOKİA, NEREDE MOTOROLA…”

Konuşmacılardan dikkat çeken bir açıklama Nokia ve Motorola örneklemesi veren bir başka uzmandan geldi. 10 yılda otomotiv düzeninin tepetaklak olacağını düşündüğünü belirten uzman isim yakında büyük markalardan önemli birleşmelerin gelebileceğini söyledi. Düzenin üretimden servisine tamamen değişeceğini belirten uzman isim, otomobil üretim maliyetlerinde ucuzlamaya doğru önemli bir değişim olacağını ifade etti. Bu ucuzlamanın geleneksel markalarda önemli değişime yol açmasını bekleyen uzman isim, bu baskının geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Peugeot ve Fiat birleşmesinin ana dinamiği olduğunu ifade etti.

ŞARJ SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK

Yapılan açıklamalarda ömrünü dolduran bataryaların yeniden kullanılması, hızlı şarj süresinin dakikalar mertebesine düşmesi, 2030’a kadar 2.5 milyon elektrikli aracın Türkiye’de modellenmesi anlatılırken, elektrik üretilmesinin önemi bu açıklamalar sonunda öne çıktı. Bir elektrikli otomobilin ev kadar elektrik harcanmasının beklendiğini belirten uzmanlar, evde elektrik üretmenin, stoklamanın önemine dikkat çektiler. Türkiye’de bölgeye göre ayrı stratejilerle elektrik alt yapısının düzenlenmesini öneren uzman isimler gelecekte şarj istasyonu öngörülerini paylaştılar.

“İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ OLABİLİR”

2030'da Türkiye'de satılacak iki otomobilden birinin elektrikli olabileceği mesajının verildiği konferansta, bunun Türkiye’nin mevcut elektrik şebekesine yüzde 3-5 ekstra yüklenme yapmasının beklendiği öne çıktı. İstanbul’un çeşitli noktalarına elektrikli otomobil şarj ünitesi ihtiyaçlarının konuşulduğu konferansta, 5 G teknolojisiyle birlikte otomobillerin birer mobil cihaz olacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Son yıllarda elektrikli otomobillerin menzillerinin 4 kat attığının gündeme getirildiği toplantıda maliyetin yüzde 80 azaldığına dikkat çekildi.