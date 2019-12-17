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17 Aralık 2019 Salı 12:08:43 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 12:12:05

Elde otomobil kalmasın

2019’u bitirmemize iki hafta kala sıfır otomobil satışlarında yılın en hareketli günleri yaşanıyor. Çok satan modeller yılın son gününe kadar siparişlerini doldurmuşken, ellerinde araç kalmasını istemeyen markalar aralık kampanyalarına yeni seçenekler eklediler. 2019 aralık ayının tüm kampanyalarını detaylarıyla sizin için bir araya getirdik.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye otomobil ve hafif ticari satışlarının bu yıl 500 bin seviyesinde kapanması bekleniyor. Pazara 350 bin tahmini ile stok çeken markalar talebi karşılamakta sıkıntı çekerken, bazı markalarda eski model yılından otomobil kalacak olmasının telaşı yaşanıyor. Markalar 2020 yılı siparişlerini belirlemeye çalıştığı günlerde ellerinde bulunan otomobiller için açıkladıkları son kampanyalarının tamamını sizin için derledik.

FİAT

İtalyan üretici Fiat, yılın son ayında da satın alma fırsatların sürdüğünü duyurdu.

Türkiye’nin en çok satılan yerli üretim otomobil modeli unvanına sahip olan Fiat Egea, kamu bankalarının yerli üretime kredi desteğinden bu ay sonuna kadar faydalanabilecek.

Bu kapsamda markanın Egea modellerinde, 50.000 TL tutarında, 24 ay vadeye kadar, yüzde 69  faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor.  

Fiat Egea, kampanya kapsamında 32 .000 TL peşin, 2.000 TL aylık taksitlerle alınabiliyor.

Kampanyada Fiat otomobil satın almak isteyen engelli sürücülere bu ay sonuna kadar sürüş aparatının ücretsiz olarak sunulduğuna dikkat çekildi.

ALFA ROMEO

Giulietta'da 10.000 TL nakit indirimi yapıldı.

İtalyan üretici Alfa Romeo, yılın son kampanyasını Giulietta modeli için devreye aldığını duyurdu.

Aralık ayı sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında, benzinli Giulietta ve 2018 model tüm Giulietta seçeneklerinde 10 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor. 

Kampanya ile 2018 model tüm Giulietta seçenekleri, 60 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

TOYOTA

Toyota aralık ayında cazip fırsatlar sunmaya devam ettiğini duyurdu. 

Türkiye’de üretilen Corolla Flame, Corolla Passion ve Toyota C-HR modelleri kamu bankalarının kampanyasıyla 50.000 TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 finansman şartlarıyla aralık sonuna kadar satın alınabilecek.

Markanın açıklamasında; 2019 model yeni Toyota Corolla benzinli için 115 bin 100 TL’den başlayan hurda teşvikli fiyatlara ve 2019 yeni Toyota Corolla Hybrid modellerinde ise 166 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekildi. 

Toyota’nın aralık ayı kampanyasında ayrıca; 2019 Model RAV4 Hybrid, C-HR, C-HR Hybrid, Yaris ve Yaris Hybrid modellerinde fiyat avantajların olduğu belirtildi.

Marka kampanya kapsamında C-HR Hybrid’i 186.950 TL’den, Yaris Hybrid’i 143.700 TL’den, RAV4 Hybrid’i 336.000 TL’den, yeni Camry Hybrid’i 479.000 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla sattığını duyurdu.

Aralık kampanyasında C-HR benzinli seçeneğinde ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlayan fiyatlar açıklandı.

Bu ay ayrıca, 60 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranıyla Hilux modelinin bütün versiyonlarına sahip olunabileceği açıklandı. Kampanya dahilinde Hilux için 5 yıl geçerli garanti paketi de hediye olarak sunulmuş.

Markanın aralık kampanyasında eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için takas imkanı da duyuruldu.

JEEP

Fiat çatısında üretim yapan Jeep aralık ayı için kampanya açıkladı.  Yeni Jeep Renegade, aralık ayı boyunca  60.000 TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor. 

Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler ise, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15.000 TL tutarındaki takas desteğinden yararlanabiliyor.

Ayrıca bu ay kampanya kapsamında Renegade’in Limited donanımlı versiyonunu 2 yıllık uzatılmış garanti seçeneğiyle tercih edenlerden, 8.4 inçlik dokunmatik ekran ve navigasyon opsiyonlarının olduğu medya paketinden ücret alınmadığı açıklandı.

Jeep’yen Compass için 20 bin TL’lik takas desteği açıkladı

Markadan yapılan açıklamaya göre; bu ay Compass’larda da 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli eşit ödemeli kredi kampanyası bulunuyor. 

Eski aracını takas etmek isteyenler ise, Compass alımlarında 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyor. 

Compass alımlarını 2 yıllık uzatılmış garantiyle gerçekleştirlere, bu ay sonuna kadar kış paketi hediye ediliyor.

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