Egzoz muayenesi için geç kalmayın! Cezası 1.546 lira
Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri önce uyarılacak, uyarılara rağmen egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası uygulanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi uyarılacak.
Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Aynı kanun kapsamında egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 546 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira idari para cezası uygulanıyor.
UYARILAR GÖNDERİLDİ
Bakanlık tarafından 5 Ağustos’ta başlatılan uygulamayla ölçüm süresi yaklaşan ve bu süresi geçen araç sahiplerine hava kirliliğinin zararları, egzoz emisyon ölçüm yapılmasının önemi ve ölçüm yapılmaması durumunda uygulanacak müeyyideler konusunda SMS ile bilgilendirme yapılmaya başlandı.
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- Egzoz muayenesi için geç kalmayın! Cezası 1.546 lira
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