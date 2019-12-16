Dünyanın zirvesinde bir Türk şirketi klasını konuşturdu

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Tofaş, endüstriyel alanda yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye otomotiv endüstrisinde birçok ilki gerçekleştiren Tofaş fabrikası, uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM - World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) programı kapsamındaki denetimlerde, 4 puanlık artışla 81 puana ulaştı. Bu sonuçla, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde zirveye yerleşti.

MÜKEMMEL YAKLAŞTIK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Çağımızın yoğun rekabet koşullarında teknoloji ve verimliliği odağına alan, kaliteden ödün vermeyen firmalar rakiplerinden ayrılıyor. Rekabetçi ürünlerimizi, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde tüketiciyle buluşturuyoruz. Dünya çapında kabul görmüş olan World Class Manufacturing sistemine dahil olmak çok önem verdiğimiz bir konu. Üretime başladığımız ilk günden beri kalite, maliyet, verimlilik konularında mükemmeliyet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş ve işçi güvenliğini ön planda tutarken, verimlilik ve çevre duyarlılığı alanında teknolojiyi iyi kullanarak önemli iyileştirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTTİK

Bu yıl gerçekleştirilen son denetimler doğrultusunda, WCM - World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) sisteminde benzerine az rastlanır bir puan artışı kaydettiklerini belirten Eroldu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünyadaki hızlı değişim ve rekabet ortamında, uzun soluklu planlamalarla kendimizi sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirilen son denetimlerde 77 olan puanımız, 4 puan birden artırıldı ve 81’e ulaştı. Bu gelişme, WCM’nin denetlediği otomobil fabrikaları içerisinde çıtayı en yükseğe çıkarmak anlamına geliyor. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde çalışmamızın doğal bir sonucu.”

5. BÜYÜK SANAYİ ŞİRKETİ

1968 yılında kurulan Tofaş, Türkiye’nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketidir. Tofaş’ın sermayesinde, Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eşit hissedardır. Yüzde 24,3’ü halka açık olan Tofaş’ın hisseleri, Borsa İstanbul BİST-30 ve BİST-100 endekslerinde işlem görmekte; Şirket, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer alıyor. Tofaş, yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesi ve 7 bine yakın çalışanıyla Türkiye’nin beşinci büyük sanayi kuruluşudur. Genel merkezi İstanbul’da olan, 350 bin m²’si kapalı, yaklaşık 1 milyon m² alan üzerinde kurulu Bursa Fabrikası’nda da üretim yapan Tofaş, yatırımlarını sürdürerek rekabet gücünü artırıyor.

DÜNYA EGEA KULLANIYOR

Tofaş, Bursa Fabrikası’nda, Fiat Egea sedan, hatchback ve station wagon modellerinin üretimini yapmaktadır. Dünyanın farklı kıtalarında farklı marka ve modelle pazara sunulan Egea, Fiat Tipo ve Dodge Neon markasıyla satılmaktadır. Tofaş, Doblo projesi kapsamında Fiat, Fiat Professional ve RAM markalarına, Fiat ve Fiat Professional markalarına ise Fiorino üretimi yapmaktadır. Şirket aynı zamanda iç pazarda 6 markanın (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini yürütmektedir.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Tofaş, 2015 yılında yeni binek otomobil projesi olan Egea Ailesi’nin sedan karoserli ilk versiyonunu pazara sundu. Bu model, 2015 Aralık itibarıyla global pazarlarda da satışa sunulmaya başlandı. 2016 yılında ise otomobil yatırımları tamamlanarak, Fiat Egea ailesinin Hatchback ve Station Wagon versiyonları da satışa sunuldu. Fikri mülkiyet hakları Tofaş’a ait olan ve Tofaş Ar-Ge sorumluluğunda geliştirilen bu yeni modeller için yapılan bir milyar ABD doları tutarında yatırım, Türkiye otomotiv sektörü tarihindeki en büyük ürün yatırımlarından biridir. Egea Sedan modeli, 2016 yılında AutoBest tarafından “Avrupa’nın En İyi Otomobili” seçildi.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL

Global binek otomobiller içerisinde hem üretiminin hem de Ar-Ge çalışmalarının Türkiye’de yapıldığı Fiat Egea ailesinin Sedan üyesi, 2018'de 34 bin adetlik satışıyla “Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili” seçilmiş ve böylece son 3 yılın en çok satan otomobili olma unvanını korumuştur.

EN İYİ AR-GE MERKEZİ

FCA'nın en önemli stratejik üretim merkezinden olan Tofaş, aynı zamanda grubun Avrupa’daki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri konumunda. Tofaş Ar-Ge Merkezi; Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından 2016 ve 2017 yıllarında art arda “Otomotiv Sektöründe En İyi Ar-Ge Merkezi” seçilmiş, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve kuruluşların Ar-Ge’ye ayrılan yatırım tutarlarına göre belirlenen sıralamada, Türkiye’de 3 yıl üst üste ilk sırada yer aldı.