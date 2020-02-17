Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler!

  • Bist 100
    121146
  • Dolar
    6,0447
  • Euro
    6,5545
  • Altın
    307,0190
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Melek yatırımda Avrupa'da 4'üncü sıradayız
Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı
Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı: Babam tuvalette hortumla dövdü
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı Tüketiciyi Destekleme Derneğinden internetten altın alacaklara uyarı
Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu
Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak
Gürçil Çeliktaş, Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda Gürçil Çeliktaş, Göbeklitepe Operası ile yeniden yönetmen koltuğunda
Doğa tutkunu kayakçılar Peribacaları arasında kayak keyfini yaşıyor Doğa tutkunu kayakçılar Peribacaları arasında kayak keyfini yaşıyor
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
Şırnak'ta PKK ve FETÖ’ye baskın: 35 kişi yakalandı Şırnak'ta PKK ve FETÖ’ye baskın: 35 kişi yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda teröristlerine karşı 81 ilde denetimlerin başlatıldığını açıkladı! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda teröristlerine karşı 81 ilde denetimlerin başlatıldığını açıkladı!
Tesla'nın Almanya'daki fabrika hazırlıkları yargı kararıyla durduruldu Tesla'nın Almanya'daki fabrika hazırlıkları yargı kararıyla durduruldu
ABD tarihinde ikinci kez... Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi ABD tarihinde ikinci kez... Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı! Yumruk attı, yere düşürdü, tekme attı Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı! Yumruk attı, yere düşürdü, tekme attı
FETÖ, TSK'daki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş FETÖ, TSK'daki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş
İP'te istifa rüzgarı devam ediyor! Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti İP'te istifa rüzgarı devam ediyor! Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki görevlerinden istifa etti
Bakan Pekcan'dan iş dünyasına faiz indirimi müjdesi Bakan Pekcan'dan iş dünyasına faiz indirimi müjdesi
Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler! Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler!
TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu? TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu?
PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu
Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7. zafer! Dağa kaçan kızına kavuştu Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7. zafer! Dağa kaçan kızına kavuştu
Ankara'da lisede dehşet! Okul müdürünü yaralayıp intihar etmeye kalktı Ankara'da lisede dehşet! Okul müdürünü yaralayıp intihar etmeye kalktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:15:22 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:21:54

Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler!

Türkiye'nin Otomobili Projesi dünyadan yoğun ilgi görüyor. Almanya başta olmak üzere Körfez ve Orta Asya bölgelerindeki birçok ülkeden talep geldiğine işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nde (TOGG) kendilerine bayilik almak isteyen 10 ülkeden başvuru olduğunu açıklarken, edinilen bilgiye göre TOGG’a da iyi niyet, destek, sipariş ve bayilik için binlerce elektronik posta gelmeye devam ediyor. TOGG şu an için bayilik ve ön sipariş kabulünde bulunmuyor. Mayıs’ta Gemlik’te temeli atılacak fabrikanın üretim sürecine girmesinin ardından bu gibi talepler organize edilecek.

10 ÜLKEDEN BAŞVURU

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Gemlik’teki araziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Varank, “Bu senenin ilk yarısında fabrikanın temelleri atılacak diye planlamalarını yapıyorlar. Bu yıl yine otomobilin marka lansmanıyla ilgili çalışmalarını son noktaya getirecekler ve 2022’nin sonunda inşallah piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız. Projeyi, Türkiye’nin otomotiv endüstrisini dönüştürecek lokomotif olarak görüyoruz. Ön sipariş sürecini henüz başlatmadık. Sipariş için firma marka lansmanını bekliyor. Bize de gerçekten onlarca, binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler. Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu teveccühü en iyi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

LİSTEDE ALMANYA’DA VAR

Varank, bayilik taleplerinin Körfez ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ve Almanya’dan geldiğini ifade etti. Almanya’da, Türkiye ile irtibatlı iş çevrelerinin kurduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bayilik anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu bildiren Varank, otomobile duyulan ilgiye yönelik bu havayı sürdürmek istediklerini kaydetti. Varank, otomobilin fiyatının netleşip netleşmediğine ilişkin de, “Bugünden bir fiyat söylemek mümkün değil ama arkadaşlarımızın iddiası şu: Sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacaklarına inanıyorlar” dedi. Bakan Varank, yerli otomobilin ismi üzerindeki çalışmalar konusunda ise şunları kaydetti: “Daha isim bulmadık. aha önce tescillenmemiş isimleri bulmaya çalışıyorlar.”

BAKANLAR ŞARJ İÇİN TOPLANACAK

Şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Varank, şarj istasyonlarının alt yapısıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Varank, “Çok yakın zamanda, bakanlar seviyesinde bir araya gelerek karar vereceğiz” dedi.

KENDİ TEŞKİLATINI DA KURABİLİR

TOGG için şu anda ön sipariş ve bayilik başvuruları kabul edilmezken, firmaya binlerce destek, iyi niyet, ön sipariş ve bayilik başvurusu için temennilerde bulunulduğu öğrenildi. İlk sipariş talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı milli projede bayilik verilip verilmeyeceği bilinmezken, TOGG’un kendi global teşkilat ağını kurması da en ağır basan seçenekler arasında bulunuyor. Dünyada birçok otomotiv firması kendi dağıtım ve bayii ağını kurarken, distribütörlük vermiyor.

KIRAÇ DEDİKODUSUNA FOTOĞRAFLI CEVAP

TOGG’un tanıtım toplantısına bilinmeyen bir sebeple katılamayan ve uzun bir süre projede kendisini göstermeyen projenin ortaklarından Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’ın projeden çekildiği yönündeki dedikodulara fotoğrafla cevap verildi. TOGG’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda başta TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Tuncay Özilhan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk’le ziyaret edilen İnan Kıraç’a TOGG karakalem tablosu hediye edildi.



(Yeni Şafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER