Dünya devi Ferrari'den açılan marka davası

Ferrari markasının üç yıl önce dünyanın en güçlü markası statüsüne ulaştığını öne süren Ferrari SPA.’nın avukatı, davalı şirketin markasının hükümsüz sayılmasına ve sicilden kaldırılmasına karar verilmesini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada özellikle lüks otomobil ve yarış otomobilleri sektöründe faaliyet gösteren İtalyan Ferrari SPA şirketinin aynı zamanda model araba, aksesuar, giyim, saat vb. sektörlerinde de faaliyet gösteren yüzlerce ülkede tescilli markası, patenti ve tasarımlarının bulunduğu anlatıldı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ MARKASI

Enzo Ferrari tarafından 1946’da kurulan şirketinin yıllarca otomobil yarışlarında birinci olduğu belirtilen dilekçede “Davacı şirket, 2013-2014’te ‘dünyanın en güçlü markası’ seçilmiştir. Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher 2000-2004’te F-1 yarışlarında 5 kez birinci olmuştur. Ferrari markalı ürünler, davacı şirketin franchise verdiği 23 şirket ve kendi adına kayıtlı 9 mağazasında ve internet üzerinden satılmaktadır. Ferrari’nin toplam 2 bin 144 markası bulunmaktadır” denildi.

HAKSIZ ŞEKİLDE KULLANILDI

Davalı Makedonyalı şirketinin davaya konu ‘Monza Energy Drink’ markasını Türkiye’de tescil ettirdiğini dava dilekçesinde belirten Ferrari SPA şirketinin avukatı şu iddialarda bulundu: “Davalı şirket, Ferrari’nin 2009’da Formula 1 pistlerinde yarıştığı ‘Ferrari F-1 ve Challenger F-60’ modelinin resmini kullanmıştır. F-1 yarışlarında enerji içecek firmalarının sponsor olduğu düşünülürse davalı şirket, Ferrari’ye iki yarış otomobilinin resmini tescil ettirerek haksız kullanmıştır. Yine davalı şirketin markasında yer alan ‘Monza’ kelimesi de İtalya’nın kuzeyinde, Milano’ya 15 kilometre uzaklıktaki bir kentin ismidir. Bu şehir, Formula yarışlarının yapıldığı şehir ile aynı isimdeki ‘Monza’ pisti ile yarış camiasında ünlü bir şehirdir. Bugüne kadar 19 yarış pilotunun hayatını kaybettiği ‘Monza’ pisti, Formula 1 yarışları içerisinde F-1 araçlarının en yüksek hıza ulaştığı pist olarak anılmaktadır. Pistin diğer özelliği de Formula 1 şampiyonlarının tam 12 defa bu pistte gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yine Ferrari’nin ürettiği arabalardan birisinin ismi de ‘Monza’dır. Ferrari, iki yıl önce Ferrari Monza SP1 ve Ferrari Monza SP2 adıyla iki spor arabayı piyasaya sürmüştür. Davalı tüm bunları bilerek markasında ‘Monza’ ismini, ayrıca Ferrari’nin tüm ürünleriyle özdeşleşen kırmızı rengi ‘Monza Energy Drink’ markasında kullanmıştır.”

MARKASININ İPTALİ İSTENDİ

Davalı şirketin enerji içeceği ürünleri bakımından tescil ettirdiği markasında F-1 yarış otomobilinin resmini kullandığını dilekçesinde anlatan Ferrari SPA şirketinin avukatı, “Davalı şirket markasında, ‘Monza’ ismini kullanmıştır. Formula 1 yarışları için önem arz eden enerji içeceği ürünü için davacı şirketin markasının Türkiye’de ve dünyada erişmiş olduğu tanınmışlık seviyesinden haksız olarak yarar sağlamıştır. Davalının markasıyla Ferrari SPA şirketinin markasının karıştırılma ihtimali vardır. Öncelikle davalıya ait 6 yıl önce tescil ettirdiği ‘Monza Drink Energy’ markasının sicil kaydına, başkalarına devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz. Davalıya ait markanın hükümsüz kılınarak sicilden kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

(Hürriyet)