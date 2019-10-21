Dördüncü nesil Yaris yola çıktı

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

2005 yılında gösterilen ve bağımsız Euro NCAP test programında B segmentinde 5 yıldızı alan ilk otomobil olan ikinci nesil Yaris, sınıfında diz hava yastığı sunan ilk araçtı. 2012 yılında üçüncü jenerasyon Yaris ise sınıfında kendi kendini şarj eden hibrit sistemini sunan ilk model olarak, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde referans noktası oldu.

AVRUPA'DA 4 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Her neslinde yenilikçi yaklaşımıyla beğeni toplayan ve yüksek başarı yakalayan Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Yaris 2000 yılından bu yana, Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. Yeni jenerasyon Yaris, TNGA GA-B platformuyla birlikte artırılmış dinamik performansı, geliştirilmiş sürüş kalitesi, yol tutuşu, güvenliği ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor. Araç, Toyota’nın Fransa’daki fabrikasında 300 milyon euro'luk yatırımla üretilmeye devam edecek.

BOZKURT: HEYECAN DUYACAKSINIZ

Yeni Yaris’in özellikle kentler için önemli bir boşluğu dolduracak benzersiz bir otomobil olacağını da kaydeden Bozkurt, “Rekabetin üst düzeyde olduğu B segmentine Yeni Yaris'le farklı bir boyut getireceğiz. Avrupa ve Türkiye’deki mevcut 4 milyon Yaris kullanıcısını yeniden heyecanlandıracak bir modelle pazarda yerimizi alacağız. Sıradışı çekici tasarımıyla Yeni Yaris, 30’lu yaşlarında özgür ruhlu müşterileri hedefliyor. Daha dinamik ve daha keyifli sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle şehir yollarında çevik ve hassas performansıyla güven verici bir sürüş sağlarken, uzun yolda da ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Hybrid Türk halkının çok seveceği bir otomobil olacaktır” diye konuştu.

DİNGİL MESAFESİ 50 MM. UZATILDI

Tamamen yenilenen Toyota Yaris, günlük şehir içi kullanımda artan beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Akıllıca bir tasarım ortaya koyan Toyota, segmentte her jenerasyon büyüyen araç boyutlarının aksine Yaris’in uzunluğunu 5 mm azaltıp, dingil mesafesini 50 mm uzattı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu.

B segmentinin öncüsü tamamen yenilendi

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR OTOMOBİL

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yeni Toyota Yaris’in yenilikçi tasarım anlayışı ve donanımlarıyla beklentilerin üzerine çıkan bir otomobil olduğuna dikkat çekti. Yeni Yaris ve Yaris Hybrid’in 2020 yılında Türkiye yollarında da olacağını sözlerine ekleyen Bozkurt, “Toyota’nın inovatif teknolojisinin tüm özelliklerini bünyesinde toplayan Yeni Yaris, alışılan Toyota kalitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. B segmentinin ilk hibrit otomobili olan Yaris Hybrid de, performans ve emisyon değerleriyle daha da mükemmel bir çizgiyi yakalıyor. Yeni Yaris Hybrid’deki hibrit sistemle şehiriçi sürüşlerde yüzde 80’e kadar sıfır emisyonla yol alınabiliyor” dedi.

KALİTE ÖN PLANDA

Aracın iç tasarımında sürücüyle yolcular için çok daha ferah bir alan sunuluyor. Kabinde, yüksek kalitedeki materyaller, yenilikçi döşemeler ve yumuşak dokuya sahip malzemelerle daha sıcak bir ambiyans sağlanıyor. Yeni Yaris’te duyusal kalitenin artırılması odak noktası oldu. Kokpit tasarımı, ‘eller direksiyonda, gözler yolda’ konsepti etrafında geliştirildi. Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Aynı zamanda kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans aydınlatması gibi özellikler de sunuyor.