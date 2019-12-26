Dev otomobil firması yeni modellerde direksiyonları kaldırıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan General Motors, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi olan NHTSA ile geçtiğimiz hafta cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusu direksiyonu ve diğer kontrolleri otomatik olan kendi kendini süren araçların trafiğe çıkartılmasıydı. Her ne kadar kendi kendini süren otonom araçlar devrim niteliğinde olsa da yinede güvenlik konusunda endişe yaratmaktadır.

General Motors, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi yaptığı yazılı başvuru ile otomobillerin insan kontrolü olmadan bile güvenli bir şekilde kullanılabileceği iddiası ile iyimser bir tutum içerisinde olduğunu gösterdi.

General Motors’un Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne yaptığı başvurusu onaylanırsa dünya üzerinden sürücü tarafından değil de tamamen bilgisayar ile kontrol edilen otomobilleri trafiğe çıkaran ilk şirket olarak tarihe geçecek. Çok kısa zaman önce kendi kendini süren araç üreticisi olan Waymo otonom araçkardan sürücüleri kaldırmayı istemesine rağmen pedal ve direksiyonu kaldırmadı.

General Motors’un başvurusunun ardından Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nde görev yapan James Owens “Yapılan başvurularla en kısa zaman da ilerleyebileceğimizi umuyoruz. Bu başvurunun olumlu sonuç olmasıyla bu eylem ilk kez yapılacaktır” sözleriyle açıklama yaptı. Owens yaptığı açıklamanın yanı sıra başvurunun 2020’de kesin bir karar ile açıklanacağını de belirtti. General Motors’un bu başvurusu ile yıllar önce yazılan ve araçların yalnızca sürücülerin kontrolünde trafikte olabileceğini öne süren güvenlik kurallarından muafiyet olarak tanımlanabilir. Eğer bu muafiyet kabul edilirse otonom araç üreticisi başına 2.500 araca sürücüsüz kullanım izni verilecek.

General Motors, bu yılın sonuna kadar araçları trafiğe çıkarmayı planlamıştı, fakat şirket yetkilileri kendi kendine sürüş birimi olan Cruise’in temmuz ayında yeni bir tarih belirtmeksizin daha fazla teste girdirilmesi kararıyla gecikme yaşattı.