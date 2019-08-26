  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ümraniye’de aile katliamı: Annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti Ümraniye’de aile katliamı: Annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
Joe Walsh, Trump'a 2020 seçimlerinde rakip oldu Joe Walsh, Trump'a 2020 seçimlerinde rakip oldu
'BAE Yemen'in parçalanmasına çalışıyor' 'BAE Yemen'in parçalanmasına çalışıyor'
İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü
İşgalci İsrail Hamas'a ait bir bölgeyi vurdu İşgalci İsrail Hamas'a ait bir bölgeyi vurdu
Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine düzenlenen saldırılardan ilk kez İsrail'i suçladı Irak'ta Haşdi Şabi, üslerine düzenlenen saldırılardan ilk kez İsrail'i suçladı
Husilerin fırlattığı 6 balistik füze düşürüldü Husilerin fırlattığı 6 balistik füze düşürüldü
Türkiye'den KKTC'ye gençlik kampı Türkiye'den KKTC'ye gençlik kampı
Çaresizlerin umudu Gülsüm anne Çaresizlerin umudu Gülsüm anne
Kireçlenmeye karşı ardıç kürü Kireçlenmeye karşı ardıç kürü
Daralan pazarı fırsata çevirme zamanı Daralan pazarı fırsata çevirme zamanı
67 bin memur alınacak 67 bin memur alınacak
Antalya’da tüm zamanların rekoru Antalya’da tüm zamanların rekoru
"CE işareti olmayan ürünleri almayın" "CE işareti olmayan ürünleri almayın"
Yerli ve milli baz istasyonu sahada Yerli ve milli baz istasyonu sahada
Yine açık kapı faciası Yine açık kapı faciası
Boşanamazsın dehşeti Boşanamazsın dehşeti
İlla katletmesi mi lazım? İlla katletmesi mi lazım?
Çevirmeye takıldı Çevirmeye takıldı
Başarının sırrı saygı Başarının sırrı saygı
Eleştirilere öpücük Eleştirilere öpücük
Bebeği kısmetiyle geliyor Bebeği kısmetiyle geliyor
Yine ayrıldılar Yine ayrıldılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 03:46:35

Daralan pazarı fırsata çevirme zamanı

Türkiye’de bir ilke imza atarak, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, “Son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar var. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler” diye konuştu.

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

“Minimum efor, maksimum oto!” anlayışıyla yola çıkarak Türkiye’de bir ilke imza atan, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşandığını belirterek, son 1 yılda satışa sunulan sıfır otomobillerde ciddi fırsatlar olduğuna dikkati çekti. Türkiye otomotiv pazarındaki çok satan modellerde belirli bir ikinci el fiyat derinliği ve bandı oluştuğunu ifade eden Ferhat Albayrak, “Buna karşılık, fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler. Bahsettiğimiz avantajları Minoto web sitesinde ve bayileri ziyaret ederek yakından görebilirler” dedi. 

Sıfır araç isteyenler başlangıçta muhatap bulamıyor

Minoto’yu bir bilişim şirketi olarak tanımladıklarını belirten ve sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Albayrak, geleneksel otomotiv sektörüne yepyeni bir soluk getirdiklerini belirtti. Minoto CEO’su Albayrak sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor. Minoto, aynı zamanda önemli bir e-ticaret alışkanlığı olan sepet oluşturma görevini de üstleniyor. Yani, Nissan, BMW veya Volkswagen almak isteyenlere SEAT, Fiat, Renault gibi diğer markaları da aynı sayfada gösteriyor.”

Avrupa ve Ortadoğu'ya da açılacak

Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Minoto olarak amacımız öncelikle ‘Bayiye gitmenize gerek yok bu araçlar sitemizde var. Karşılaştırın ve karar verdiğiniz aracı gidin bayiden alın’ demek. Ayrıca, işin finansal kısmını da oluşturup sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Gelecekte ise yalnızca Türkiye özelinde de kalmak istemiyoruz. Dünyada yetkili satıcılar noktasında örneği olmayan Minoto’yu, Avrupa ve Ortadoğu’ya yaymak istiyoruz.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ