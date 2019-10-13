BMW yeni modellerde değişim sinyalini verdi

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler
'Gerekirse biz de cepheye gideriz' 'Gerekirse biz de cepheye gideriz'
Helal olsun İzmirli İbrahim Helal olsun İzmirli İbrahim
İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki
Şampiyon Sürmeneli Şampiyon Sürmeneli
Balıkçıda gergin anlar Balıkçıda gergin anlar
Havyar maskesi Havyar maskesi
Benzerliğin bu kadarı Benzerliğin bu kadarı
Bebek uyanmasın Bebek uyanmasın
Amigoları aratmadı Amigoları aratmadı
Kemer ihmalinin bedeli 3 can Kemer ihmalinin bedeli 3 can
Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı
Arı kovanında zehir sevkıyatı Arı kovanında zehir sevkıyatı
Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı! Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı!
Taciz iddiası halkı sokağa döktü  Taciz iddiası halkı sokağa döktü 
Kuru incirde müdahale alımı Kuru incirde müdahale alımı
THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
Altın yatırımında küresel rekor Altın yatırımında küresel rekor
Emekliye 1.150 lira Emekliye 1.150 lira
İngiliz elması lükste sınır tanımayan SUV İngiliz elması lükste sınır tanımayan SUV
Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar! Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar!
Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu... Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu...
Yumurta ihracatçılarından ABD hamlesi Yumurta ihracatçılarından ABD hamlesi
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 22:33:38 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 22:49:37

BMW yeni modellerde değişim sinyalini verdi

Alman otomobil devi BMW, gelecekte piyasaya süreceği otomobilleri daha etkileyici hale getirmeye çalışıyor.

BMW, eleştirilmesine rağmen otomobillerindeki böbrek ızgarasını büyütme akımını sürdürecek. Şirketin piyasaya süreceği yeni modeller X7 crossover, güncellenmiş 7 serisi ve kısa bir süre önce Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Concept 4'e benzeyecek.

BMW baş tasarımcısı Adrian van Hooydonk, Autocar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Bir şirket olarak durmadan ilerlemek zorundasınız. Durduğunuz zaman kolay bir hedef haline gelirsiniz. Şu anda piyasa hiç olmadığı kadar rekabetçi durumda ve en zoru da başarılı olan bir şeyleri değiştirmek.'' ifadelerini kullandı.

TASARIMDA CESUR DETAYLAR

Şirketin araçlarındaki radyatör ızgarası son zamanlarda oldukça büyük boyutlara ulaşırken, ön tasarımları da radikal değişikliklere uğradı. BMW'nin hayata geçirdiği bu yeni tasarımı beğenen olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. “Araç üzerinde daha az unsura yer vermek istiyoruz ve böylelikle her bir ögenin daha büyük rol oynamasını hedefliyoruz” diyen van Hooydonk, bundan sonra BMW’nin tasarımlarında basit ama cesur detayları bol bol göreceğimizin sinyalini veriyor.

van Hooydonk'a göre bu tam olarak markanın ihtiyaç duyduğu şeydi. Bu yüzden BMW tasarımı "evrimsel değil, devrimsel" bir şekilde gelişmeye devam edecek. Bu prensip de şirketin 2020'lerin başlarında piyasaya süreceği yeni modellerde kendini hissettirecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ