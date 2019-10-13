BMW yeni modellerde değişim sinyalini verdi

BMW, eleştirilmesine rağmen otomobillerindeki böbrek ızgarasını büyütme akımını sürdürecek. Şirketin piyasaya süreceği yeni modeller X7 crossover, güncellenmiş 7 serisi ve kısa bir süre önce Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Concept 4'e benzeyecek.

BMW baş tasarımcısı Adrian van Hooydonk, Autocar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Bir şirket olarak durmadan ilerlemek zorundasınız. Durduğunuz zaman kolay bir hedef haline gelirsiniz. Şu anda piyasa hiç olmadığı kadar rekabetçi durumda ve en zoru da başarılı olan bir şeyleri değiştirmek.'' ifadelerini kullandı.

TASARIMDA CESUR DETAYLAR

Şirketin araçlarındaki radyatör ızgarası son zamanlarda oldukça büyük boyutlara ulaşırken, ön tasarımları da radikal değişikliklere uğradı. BMW'nin hayata geçirdiği bu yeni tasarımı beğenen olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. “Araç üzerinde daha az unsura yer vermek istiyoruz ve böylelikle her bir ögenin daha büyük rol oynamasını hedefliyoruz” diyen van Hooydonk, bundan sonra BMW’nin tasarımlarında basit ama cesur detayları bol bol göreceğimizin sinyalini veriyor.

van Hooydonk'a göre bu tam olarak markanın ihtiyaç duyduğu şeydi. Bu yüzden BMW tasarımı "evrimsel değil, devrimsel" bir şekilde gelişmeye devam edecek. Bu prensip de şirketin 2020'lerin başlarında piyasaya süreceği yeni modellerde kendini hissettirecek.