BMW 3 Serisi'nin 7. harikası

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

BMW 3 Serisi’nin 7’nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu modeli, önemli ölçüde geliştirilen sportif becerileri ve yenilenen tasarım dilinin yanı sıra ileri sürücü destek ve bilgi-eğlence teknolojileriyle sınıfında standartları yeniden belirliyor. BMW’nin tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en önemli modeli olarak görülen BMW 3 Serisi’nin yeni nesliyle iddiasını daha da artırdığını söyleyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Yeni BMW 3 Serisi, tasarımı ve sahip olduğu teknolojik özellikleriyle markanın gelmiş olduğu son noktayı temsil eden en önemli model olarak dikkat çekiyor” dedi.

Yıl sonu hedefi 2000 adet

Tüm dünyada BMW satışlarının yüzde 25’ini 3 Serisi’nin oluşturduğunu belirten Tiftik, “Eylül ayından itibaren satışına başladığımız 3 Serisi ülkemizde yine büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çok kısa bir sürede yüksek bir talep gördü. Bu yıl temmuz ayından bu yana 750 adetlik satış gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar toplamda 2 bin adet 3 Serisi satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 337 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ve BMW’nin yenilenen güçlü ve verimli motorlarının yer verildiği araç, Türkiye’de 320i motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

3 farklı donanım seçeneği

Markanın yeni tasarım dilinin kullanıldığı modelde, net çizgiler ve kıvrımlar otomobilin modern ve estetik görünmesini sağlayarak, Yeni 3 Serisi’nin sportif ve duygu dolu mevcudiyetini gözler önüne seriyor. Lansmana özel First Edition donanım paketleriyle tasarlanan, BMW yeni 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle de kişiselleştirilebiliyor. Araçta, aktif böbrek ızgara kontrolü, hava perdeleri ve neredeyse tamamen düzleşen tabanıyla rüzgar direncini (Cd) 0.26’dan 0.23’e indirdi. Tamamen LED farlar yeni 3 Serisi’nde standart olarak sunulurken, 530 metre aydınlatma menziline sahip olan adaptif BMW laserlight sistemi ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca karartılmış LED stop lambaları da standart olarak sunuluyor.

480 litrelik bagaj hacmi

Yeni 3 Serisi’nin iç mekanı da baştan yaratıldı. Tamamen sürücü odaklı ve daha rafine bir iç mekâna sahip olan BMW yeni 3 Serisi’nin orta konsolunda çok daha modern kumanda tuşlarına ve yüksek kalitede malzemelere yer verildi. Ön koltukların omuz ve bacak destekleriyle birlikte 3 Serisi’nin arka görüşü de önemli ölçüde artırıldı. Büyüyen ölçüleriyle birlikte arka koltuklarda sunulan diz mesafesinde de önemli bir artış sağlandı. Aracın bagaj kapasitesi ise 480 litreye ulaştı.

Segmentinin en sportifi

Araç, yeni süspansiyon teknolojisi, rijitliği artırılan gövdesi ve geliştirilen şasi geometrisiyle daha keskin bir sportif sürüş karakterine kavuştu. 3 Serisi, tekerleklerinin genişleyen iz açıklığı, azalan ağırlığı, aşağı çekilen ağırlık merkezi ve 50:50 oranındaki ön/arka ağırlık oranıyla segmentindeki en sportif sürüş hissini sunmaya devam ediyor. 1.6 litre ve 170 bg gücündeki motor, 100 km’de 6 litrelik ortalama yakıt tüketimi ve 7,7 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla, performans ve ekonomiyi bir arada sunuyor. Araçta standart olarak sunulan 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

En yeni güvenlik sistemleri

Araçta görev alan aktif güvenlik sistemleri de dikkat çekiyor. Fren fonksiyonlu kaza ve yaya algılama sistemi, şerit takip uyarı sistemi, 3 Serisi’nde artık standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan profesyonel sürüş asistanı kapsamında Stop & Go özelliğine sahip aktif hız sabitleme sistemi, direksiyon ve şerit kontrol asistanı, şerit değişim uyarı sistemi, yan çarpışma koruması, çapraz trafik uyarısı sistemlerine sahip olunabiliyor. Ayrıca yeni nesil BMW Head-Up Display sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

İNOVATİF SÜRÜCÜ KOKPİTİ

BMW Yeni 3 Serisi’nde modern ve inovatif sürücü kokpitiyle otomobili yönetmek artık çok daha kolay. Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit ile gösterge içi ve orta konsol üstündeki renkli ekranların da boyutları, sırasıyla 5.7 inç ve 8.8 inçe çıkarıldı. Opsiyonel olarak tercih edilebilen BMW Live Cockpit Professional ile 12.3 inç genişliğinde tamamen dijital bir göstergeye sahip olunabiliyor. BMW’nin yeni işletim sistemiyle orta konsoldaki ekrana dokunarak, iDrive kumandasıyla ya da opsiyonel olarak alınabilen Harekete Duyarlı Komut Sistemi ile de uzaktan kontrol edilebiliyor.