Bir marka faizi 0,39'a düşürdü! Kampanya genişlemeye devam ediyor

TM Dijital Haber Merkezi

Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan ekim kampanyaları devam ediyor. Otomobilde bu ay son iki yılın en düşük faiz oranları yaşanırken, yerli yabancı markaların önemli bir kısmı bu aya özel faiz kampanyası duyurdu. Kamu bankalarının faiz kampanyalarına en son Gazelle marka ticari araçlar eklenirken, Mercedes’in bu aya özel düzenlediği faiz kampanyasında 0,39'luk oran dikkat çekerken, Fiat çatısında üretim yapan Jeep’ten de faiz düşüşüne dayalı kampanya açıklaması geldi. Alman üretici BMW ekim ayında faiz kampanya düzenlerken, Türkiye yollarına yeni bir model çıkardı. İşte geçtiğimiz hafta satışa çıkan model ve yeni açıklanan otomobil kampanyaları…

BMW’DEN YÜZDE ‘0’ FAİZ VE 20.000 TL’YE VARAN TAKAS DESTEĞİ

Alman üretici BMW, ekim ayı boyunca yüzde 0 faizden 20.000 TL’ye varan takas desteğine kadar fırsatlar sunduğunu duyurdu. Marka bu ay yeni BMW 3 Serisi, BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi ve BMW 2 Serisi Active Tourer ile BMW X1, X2 ve X3 modellerini kampanya kapsamına dâhil ettiğini duyurdu.

20.000 TL’LİK TAKAS DESTEĞİ VE YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI

Ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında BMW X3’te 20.000 TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Ayrıca markanın elektrikli modellerinden BMW i3 ve BMW i3s’in yanı sıra, BMW 418i Coupé ve BMW 418i Gran Coupé’de 100.000 TL’ye yüzde 0 faiz fırsatı ay boyunca geçerli olacak.

YENİ BMW 3 SERİSİ’NDE YÜZDE 0,79 FAİZ FIRSATI

Markanın en çok tercih edilen modellerinden olan BMW 3 Serisi’inde ve BMW 216d Active Tourer, ekim kampanyasında 100.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz oranı ve takas desteğiyle sunuluyor.

BMW 5 SERİSİ’NDE AVANTAJLI KOŞULLAR

BMW, ekim ayı itibariyle 5 Serisi’nde Special Edition adlı yeni bir versiyonunu satışa sundu. Konfor odaklılık iddiasıyla sunulan BMW 5 Serisi Special Edition’da ekim kampanyası kapsamında, 200.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz oranı ve takas desteği bulunuyor.

BMW’DEN YÜZDE 0,49’LUK FAİZ SEÇENEĞİ

Alman üretici yeni BMW X1 modeli için bu ay 120.000 TL’ye yüzde 0,49 faiz oranıyla ve takas desteği avantajı sunduğunu duyurdu. Markanın kampanya açıklamasında BMW X2 sDrive16d modelinde ise 100.000 TL’ye yüzde 0,79 faiz oranı ve takas desteği bulunduğuna dikkat çekildi.

BMW YENİ 1 SERİSİNİ SATIŞA SUNDU

Alman üretici BMW, kompakt sınıftaki temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan Yeni BMW 1 Serisi, her iki versiyonda da Sportline ve M sport olmak üzere iki farklı tasarım ve ilave olarak Executive donanım paketi ile tercih edilebiliyor. 7 ileri Steptronik otomatik şanzımanın tüm motor ve donanım seçeneklerinde standart olarak sunulduğu üçüncü nesil BMW 1 Serisi, 233 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerinin tercihine sunulmuş.

RENEGADE VE COMPASS’TA KREDİ VE TAKAS FIRSATLARI

Fiat çatısında üretim yapan Jeep, ekim ayı için cazip ve avantajlı satın alım seçenekleri olduğunu duyurdu. Marka mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenlere, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği vereceğini açıkladı. Ayrıca Jeep Renegade’in Longitude versiyonunda, 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyasına da dikkat çekildi. Ekim kampanyasında Jeep Compass’larda ise 20 bin TL tutarında takas desteği sunulurken, kampanya süresince 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.52 faizli kredi ile satın alım imkânı sağlanıyor.

MERCEDES’TEN 0,39 FAİZ SEÇENEĞİ

Alman üretici Mercedes, ekim ayı otomobil kampanyası kapsamında yeni C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180.000 TL kredi tutarına, yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.500 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,79 faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranıyla kredi imkânı sunacağını duyurdu.

Ekim ayında Mercedes CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar yüzde 0 faiz, 36 aya kadar ise yüzde 0,39 faiz oranı açıklandı.

Mercedes, E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşterileri için, ekim ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında markanın anlaşmalı kasko şirketinin tercih edilmesi halinde 225.500 TL kredi tutarına 12 ay vadede yüzde 0,99 faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranı fırsatı sunduğunu duyurdu.

Markanın A-Serisi, B-Serisi, yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise ekim kampanyası kapsamında 140.000 TL krediye 12 ay vadede yüzde 0,89 faiz, 24 ay vadede yüzde 1,09 faiz, 36 ay vadede ise yüzde 1,19 faiz oranı sunuluyor.

VİTO’DA YÜZDE 0,49 FAİZ KAMPANYASI

Ekim ayında Mercedes Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, markanın anlaşmalı kasko şirketini tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve yüzde 0,49 faiz avantajından faydalanabilecek.

SPRINTER VE X-CLASS'TA YÜZDE ‘0’ FAİZ KAMPANYASI

Ekim ayında Mercedes Sprinter’e veya X-Class sahip olmak isteyen müşteriler ise, yine markanın anlaşmalı kasko şirketini tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabilecekler.

MERCEDES KAMYON KAMPANYASI

Mercedes, Aksaray üretimi 2017-2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonu modelleri için Ekim ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası duyurdu. Marka ekim kampanyasında 300.000 TL kredi tutarı için 24 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı satın alım imkânı duyurdu.