19 Eylül 2019 Perşembe 17:59:50 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:00:42
Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Beykoz Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
DHA
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