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30 Aralık 2019 Pazartesi 16:15:12 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:18:37

"Belirlenen tarihte üretime geçilecek, siparişleri almaya başladık"

2020'ye sayılı saatler kala Türkiye'nin otomobili fırtınası devam ediyor. Konuyu Külliye'de düzenlenen TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ninde yaptığı konuşmaya taşıyan Başkan Erdoğan, "Milletimiz Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere siparişleri almaya başladık " sözlerini kullandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin otomobilinin 2020 sonunda belirlenen tarihte üretime geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz tüm kalbiyle sahip çıktı. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri almaya başladık" dedi.

"PROJEYİ ADIM ADIM TAKİPTEYİM"

Aynı törende Türkiye'nin otomobili projesinin adım adım takibinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında işi çok zor" değerlendirmesinde bulundu. "Artık yeni teknolojileri sadece satın alan olmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili inşallah aynı kararlılıkta devam edilerek, 2022'de hayata geçirilecektir" mesajını verdi. "Projenin her aşamasını adım adım takip ediyor ve çıkan sorunları çözüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler, inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler" dedi.

"ATILAN HER ADIMIN KARŞISINDALAR"

Ülkemizde atılan her adımın karşısında durmayı marifet sayanlar var diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Türkiye'de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki 200 yıldır adeta milletimizin sırtına kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Son 17 yılda ne yaptıysak, sürekli yapamazsınız, başaramazsınız diyen bu şeamet tellalarına rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehiri daha büyük projeler yapmamız ve ortaya koymamızdır. İşte Türkiye'nin otomobilinin en büyük katkısı bu olacaktır. Bu vesiyeyle Türkiye'nin otomobiline emek verenlere şükranlarımı sunuyorum" 

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