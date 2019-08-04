Bas gaza şarz olsun! Elektriği tekerlekler üretecek
Japon bilim insanları, kendi elektriğini üretebilen otomobil lastiği geliştirdi. Küçük bir cihazla desteklenerek açığa çıkan enerji, yakın gelecekte elektrikli araçların yoldayken şarj olmasını sağlayacak.
Şarj etme sorunu nedeniyle daha az tercih edilen elektrikli otomobiller, yakın gelecekte sürücülerin gözdesi olacak. Çünkü artık araçların gereken enerjiyi bulmaları için şarj noktalarına ihtiyaç kalmayacak. Japon lastik şirketi Sumitomo, küçük bir cihaz desteğiyle otomobil lastiğinden elektrik elde etmeyi başardı. Araç lastiklerinin seyir halindeyken oluşturduğu sürtünmeden faydalanan cihaz, tekerleklerin iç kısmına yerleştiriliyor.
Otomobiller seyir halindeyken lastiklerin yaptığı sürtünme sayesinde oluşacak enerjisi, elektrikli araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayacak. Ayrıca geliştirilen cihaz sayesinde tekerleklerde oluşan herhangi bir sorunu tespit edip, araçların ekranına yansıtarak sürücüleri uyarabilecek. Şirket yetkilileri, geliştirilen yeni teknolojinin henüz prototip aşamasında olduğunu, ancak birkaç yıl içinde hazır hale gelerek piyasaya sürüleceğini söyledi.
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- Bas gaza şarz olsun! Elektriği tekerlekler üretecek
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