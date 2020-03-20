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20 Mart 2020 Cuma 15:31:58 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:35:23

Audi’den anlamlı 'Koronavirüs' paylaşımı

Almanya merkezli otomobil devi Audi, koronavirüse karşı etkileyici bir paylaşım yaptı. Şirketin yıllardır kullandığı logo, COVID-19'un en temel önlemlerinden sosyal mesafeye dikkat çekmek için ayrıldı.

Tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı koronavirüs yayılmaya devam ederken herkes bir şekilde bu virüse karşı tedbir almaya çalışıyor. İnsanlar, bireysel olarak evlerine kapanmış durumdayken şirketler de ellerinden geldiğince bu virüsle mücadele için destek vermeye çalışıyorlar. Şimdi dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Audi, COVID-19 salgınına karşın etkileyici bir mesaj yayınladı.

Audi’nin logosunu pek çoğumuz biliriz. Şirket, yıllardır kullandığı bu logoyu dört adet çemberi birbirine bağlayarak oluşturmuş durumda. Koronavirüs salgınının bir numaralı tedbiri ise “sosyal mesafe”. Yani salgın devam ettiği sürece çevremizdeki insanlarla mesafemizi korumamız ve fazla yaklaşmamamız gerekiyor. İşte Audi de logosundaki çemberleri birbirinden ayırarak sosyal mesafenin korunmasına vurgu yaptı.

WebTekno’dan Eray Kalelioğlu’nun haberine göre Audi’nin Instagram hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, ilk olarak Audi’nin standart logosunu görüyoruz. Ardından da bu logodaki çemberler birbirlerinden ayrılıyor ve “Mesafeyi koruyalım” ibaresi karşımıza çıkıyor. Çemberler yeniden birbirine yaklaşırken yeni bir mesaj daha görünüyor ve bu kez de “Birbirimize destek olalım” deniliyor.

Hem Audi’nin hem de diğer şirketlerin bu tarz koronavirüs hamlelerinin takdire şayan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü COVID-19 hastalığı aldığı tüm canlara rağmen ne yazık ki hala belirli kesimler tarafından ciddiye alınmıyor. Audi gibi büyük şirketlerin yaptıkları bu tür paylaşımlar, belki de salgının ne kadar ciddi olduğu konusunda insanların inanışlarını değiştirebilir.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evimizden çıkmayalım, mesafeyi koruyalım, sağlıklı kalalım, birbirimize destek olalım. #FlattenTheCurve #Audi

Audi Türkiye (@auditurkiye)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

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