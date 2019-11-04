Aslan dişini gösterdi

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Yeni Peugeot 508, sahip olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini değiştiriyor. Uzunluğu ve tavan yüksekliği premium modeller seviyesine getirilen araç, artan genişliğinin de etkisiyle, daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Daha keskin hatlara sahip yeni dış tasarım daha güçlü bir dAuruş sergilerken, her bir ayrıntısı büyük bir titizlikle ele alınan iç mekan, simgeleşmiş Peugeot i-Cockpit®'in gelişimini gözler önüne seriyor. Mükemmel yol tutuş özellikleri, yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motorları, sayısız teknolojik donanım ve ileri seviyede kalite özellikleriyle Yeni 508, D segmentinin standartlarını yeniden belirliyor.

MODERNİZE EDİLEN GELENEK

Yeni Peugeot 508, ilk bakışta enerjik ve etkileyici bir görünümle dikkat çekiyor. Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip olan araç, 1,40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi ‘Aslan’ logosuna sahip heybetli ve gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Markanın en güncel konsept otomobili Peugeot Instinct’ten esinlenilen Yeni Peugeot 508, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla, aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. Aslan dişini andıran dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.

ZARİF TASARIM

508’in dinamizmine vurgu yapan yatay konumlu motor kaputu mümkün olduğunca alçak tutulurken, büyük bir titizlikle işlenen gövde detayları kalite algısını artırıyor ve daha premium bir görünüm katıyor. Güncel Peugeot tasarım dilini devam ettiren Yeni Peugeot 508’in tavan çizgisi premium otomobil tasarımına uygun olarak alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirildi. Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan Yeni 508, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Minimize edilen ek yerleri ve kapı arası boşluklar kalite algısını daha da artırırken, boyutuyla çamurlukları tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi de sportif ve dinamik görünümü destekliyor.

ÖNCEKİ NESLİNE GÖRE DAHA HAFİF

Groupe PSA’nın teknoloji ve bilgi birikimiyle yollara çıkan Yeni Peugeot 508, sürüş keyfi noktasında da markanın DNA’sına sadık bir yapı sergiliyor. Yeni nesil Peugeot modelleri gibi Yeni Peugeot 508 de EMP2 platformu üzerine yükseliyor. Yüksek gövde rijitliği sayesinde sadece üstün sürüş dinamikleri sunmakla kalmayan EMP2 platformu, aynı zamanda önceki nesliyle kıyaslandığında aşağı yukarı 70 kg ağırlık avantajı ve buna bağlı olarak üstün yakıt verimliliği sunuyor. Yine EMP2 platformunun yansıması olarak konforla sürüş dinamizmini aynı potada eriten bir süspansiyon geometrisini beraberinde getiriyor. GT versiyonunda ve GT-Line benzinli motor seçeneklerinde standart olarak sunulan Aktif Süspansiyon Kontrolü, konfor seviyesini daha da artırıyor. Her bir motor seçeneği için uygulanan süspansiyon ayarı sayesinde bozuk zeminde de mümkün olan en iyi süspansiyon konforu tesis edilebiliyor.

KENDİNİ KANITLAMIŞ MOTORLAR

Araçta, yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve BlueHDi motorlar (gelişmiş SCR teknolojisi) sayesinde sınıfının en iyi CO2 emisyon salınım değerlerine imza atıyor. 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen; PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor sunuluyor. Dizel cephesinde ise 1.5L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S EAT8 dizel motor sunuluyor. Yeni Peugeot 508’de yer alan motor seçenekleri dört farklı versiyonla eşleşiyor.

DONANIM VE FİYATI

GÖZ ALICI İÇ KABİN

Her bir ayrıntısı büyük bir özenle işlenen kaliteli kokpiti, en güncel Peugeot i-Cockpit nesli domine ediyor. Peugeot i-Cockpit®; kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8:3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor. Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüşle ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor. Aşağı yukarı gösterge paneliyle aynı yükseklikte bulunan merkezi dokunmatik ekran kullanım ergonomisiyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

6 YILDIR BÜYÜYORUZ

Yeni Peugeot 508lansmana özel 210 bin TL'den sa- tışa sunduklarını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “PSA grubu olarak Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiyiz. Bu yılın ilk 6 aylık sonuç- larına göre, pazar payımız yüzde 17,4. Avrupa'da tica- ride lideriz. Yüzde 24,7 pazar payına sahip. 6 yıldır kesin- tisiz bir şekilde grubumuz büyüyor. Özellikle motor teknolojisi konusunda çok iddialıyız. Türkiye pazarında grup olarak üçüncü büyük otomobil distribütörüyüz. Yüzde 11 pazar payına sahibiz. Geçen yıla oranla yaklaşık 1,8 puan pazar payımızı artırdık. Yıl sonu itibarıyla büyük ihtimalle, SUV alanında birinci marka olacağız. Hafif ticari araç pazarında yüzde 7 pazar payımızı yüzde 3,7 artırmış bulunmaktayız. Hafif ticari araç pazarında 3. sıradayız” dedi.