Aralık ayında rekor satış geldi! İşte 2019'un en çok satış yapan 10 markası

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusu dün gece sahiplerini buldu. Toplam 22 daldaki ödüller sahiplerini buldugu gecede 2019'un satışları hakkında detaylar da açıklandı. 2019'un son günlerinde devreye alınan faiz indirimin etkisi, hurda indirimin sona ermesiyle birleşince, aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90.500 adet oldu. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 16,41 artışa işaret eden bu satışla 2019'da toplam pazar 479.060 adet ile sektörün 350-400 bin tahminlerinin üzerinde, 500.000 psikolojik bandının hemen altında gerçekleşti.

SUV, İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2019 Aralık ayı sonunda otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV segmenti ilk defa H/B segmentini geçmiş oldu. En çok tercih edilen gövde tipinde Sedan otomobiller gerilemeye rağmen %49,9 pay, 193.082 adet ile yerini korudu. Sedan otomobilleri yükselişini devam ettiren SUV modeller %25,4 pay ve 98.509 adet satış başarısı gösterdiler. %20,9 pay ve 80.788 adet satış ile H/B kasa tipindeki otomobiller üçüncü sıraya gerilediler.

DİZEL KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

2018'de %58,09 olan dizel otomobil satışları 2019 yıl aralık ayı sonunda otomobil satışlarında %52,03 paya düştü. 201.487 adet ile birinci sırada yer alan dizel satışlarını, % 40,04 pay (155.042 adet) ile benzinli otomobil satışları izledi. Listenin devamında %4,79 pay ile otogazlı otomobil satışları, %3,09 pay ile hibrit otomobil satışları ve %0,06 pay ile elektrikli otomobil satışları yer aldı.

2019 TOPLAM PAZARDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

1. Fiat 76.251 Adet

2. Renault 64.977 Adet

3. Volkswagen 48.496 Adet

4. Ford 47.107 Adet

5. Peugeot 28.861 Adet

6.Toyota 24.301 Adet

7. Hyundai 23.900 Adet

8. Honda 20.354 Adet

9. Dacia 20.006 Adet

10. Opel 18.059 Adet

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FORD Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Dergi Uygulaması: JEEP Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch

Yılın Gazete Uygulaması: HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi

Yılın Radyo Uygulaması: AUDI Babalar Günü Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: CITROЁN Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: HYUNDAI KonAtolia

Yılın TV Uygulaması: TOYOTA Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: AUDI Güzel Hareketler

Yılın Nostalji TV Uygulaması: RENAULT Kangoo Film Serisi

Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: FORD Emniyet Kemeri Radyo Spotu

Yılın Nostalji Gazete Uygulama: FORD Ralli Şampiyonluk İlanı

Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT İyiye İşaret

Yılın Basın Lansmanı: HONDA CIVIC