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04 Ocak 2020 Cumartesi 11:23:43 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:47:14

Aralık ayında rekor satış geldi! İşte 2019'un en çok satış yapan 10 markası

Türkiye otomotiv pazarı heyecanı yüksek bir yıl yaşadı. Otomotiv Distribütörleri Derneği, dün gece bir taraftan 2019 satışlarını açıklarken, diğer taraftan geçen yılın iletişim çalışmalarını ödüllendirdi. Satışlarda yerli üretim oranının artması, toplam pazarda Fiat'ın liderliği devralması ve en hızlı büyüyen otomobil markasının Lamborghini olması dikkat çekti. Gecede Türkiye'nin otomobilinden gurur duyulduğu mesajları paylaşılırken, ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, TOGG'a üyelik davetinde bulunduklarını açıkladı. İşte dün geceden öne çıkan bilgiler ve iletişim ödülüne layık görülen isimler...

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusu dün gece sahiplerini buldu. Toplam 22 daldaki ödüller sahiplerini buldugu gecede 2019'un satışları hakkında detaylar da açıklandı. 2019'un son günlerinde devreye alınan faiz indirimin etkisi, hurda indirimin sona ermesiyle birleşince, aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90.500 adet oldu. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 16,41 artışa işaret eden bu satışla 2019'da toplam pazar 479.060 adet ile sektörün 350-400 bin tahminlerinin üzerinde, 500.000 psikolojik bandının hemen altında gerçekleşti. 

SUV, İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2019 Aralık ayı sonunda otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV segmenti ilk defa H/B segmentini geçmiş oldu. En çok tercih edilen gövde tipinde Sedan otomobiller gerilemeye rağmen %49,9 pay, 193.082 adet ile yerini korudu. Sedan otomobilleri yükselişini devam ettiren SUV modeller %25,4 pay ve 98.509 adet satış başarısı gösterdiler. %20,9 pay ve 80.788 adet satış ile H/B kasa tipindeki otomobiller üçüncü sıraya gerilediler.

DİZEL KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

2018'de %58,09 olan dizel otomobil satışları 2019 yıl aralık ayı sonunda otomobil satışlarında %52,03 paya düştü. 201.487 adet ile birinci sırada yer alan dizel satışlarını, % 40,04 pay (155.042 adet) ile benzinli otomobil satışları izledi. Listenin devamında %4,79 pay ile otogazlı otomobil satışları, %3,09 pay ile hibrit otomobil satışları ve %0,06 pay ile elektrikli otomobil satışları yer aldı. 

2019 TOPLAM PAZARDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

1. Fiat 76.251 Adet

2. Renault 64.977 Adet

3. Volkswagen 48.496 Adet

4. Ford 47.107 Adet

5. Peugeot 28.861 Adet

6.Toyota 24.301 Adet

7. Hyundai 23.900 Adet

8. Honda 20.354 Adet

9. Dacia 20.006 Adet

10. Opel 18.059 Adet

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FORD Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

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Yılın Gazete Uygulaması: HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi  

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