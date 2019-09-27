Araba almanın tam zamanı

Ekonomideki başarılı dengelenmenin etkisiyle düşen faiz oranları, piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz indiriminin ardından konut kredisi faizleri düşmüş, kredili konut satışları katlanmıştı. Şimdi sıra taşıta geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarıyla işbirliği gerçekleştirildi.

SADECE YERLİ ÜRETİM

İşbirliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalarla Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 -120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda, 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 ile120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

SON TARİH 31 ARALIK

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor. Anlaşmalı otomotiv firmaları, binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

FAİZ DÜŞTÜ

22 BİN LİRA CEPTE KALACAK

100 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplam ödeyeceği tutarda, 22 bin 569 lira kar edecek. İkinci el bir otomobil ücretine denk gelen rakam, faiz indirimi sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 3 bin 717 lira yerine 3 bin 090 lira, toplam faizli tutar 133 bin 818 lira yerine 111 bin 249 liraya düşecek.

TOYOTO DA KAMPANYA BAŞLATTI

Kampanyaya katılan markaların arasında, Türkiye’de üretim yapan isimlerden Toyota yer almamıştı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 0.69 faiz oranıyla kampanya başlattıklarını duyurdu. Bozkurt,”Bazı modellerimizde devreye aldığımız “0” finansman oranı ile birlikte kamu bankalarının sunduğu yüzde 0,69 cazip finansman oranına denk bir oranı biz de yarından itibaren müşterilerimize sunmaya başlıyoruz” dedi.

İŞTE TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MODELLER

HYUNDAI i10

5 farklı seçeneği olan Hyundai i10 için liste fiyatları 92 bin 470 ile 105 bin 70 TL arasında değişiyor

HYUNDAI i20

Hyundai i20 ise 22 farklı motor, şanzıman ve yakıt seçeneğine sahip. Liste fiyatı en düşük i20, 103 bin 400, en yüksek ise 131 bin 240 TL.

RENAULT CLIO

Joy, Touch ve Icon serilerinde toplam 10 farklı seçeneği olan Renault Clio'nun en düşük anahtar teslim liste fiyatı 92 bin 900 TL, en yüksek fiyata sahip Clio Icon 1.5 dCi EDC 90 ise 150 bin 250 TL değerinde.

RENAULT CLIO SPORT TOURER

Clio Sport Tourer için 6 farklı seçenek var ve liste fiyatları 93 bin 300 ile 153 bin 600 TL arasında değişiyor.

RENAULT MEGANE HB

Hatchback tipi Touch serisi Renault Megane araçlar 142 bin 700 ila 170 bin 800 TL arasında liste fiyatına sahip

RENAULT MEGANE SEDAN

Sedan tipi Megane modellerinde ise 12 seçenek sunuluyor. Liste fiyatları 116 bin 550 - 180 bin 300 TL arasında

FIAT EGEA HATCHBACK

Beş farklı seriye sahip Egea Hatchback modelleri arasında en uygun fiyatlı olan Street için anahtar teslim liste fiyatı 106 bin 900 TL'den başlıyor. Piramidin en tepesindeki Sport serisinde ise baz fiyat 187 bin 900 TL

FIAT EGEA SEDAN

Sedan tipi Fiat Egea'lar ise 4 ayrı seriye sahip. Anahtar teslim liste fiyatları 93 bin 400 ile 170 bin 400 TL arasında.

FIAT EGEA STATION

Station wagon araç almak isteyenler için 7 seçenek sunan Fiat Egea modelinde anatar teslim liste fiyatları 138 bin 400 - 181 bin 900 TL arasında.

HONDA CIVIC

Yerli üretim olan Honda Civic'in liste fiyatları 131 bin 500 ila 209 bin 280 TL arasında değişiyor