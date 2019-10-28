Amiral gemisi hedefe kilitlendi

Skoda’nın amiral gemisi Superb, tasarım ve teknolojik olarak yenilenerek, sınıfındaki referans noktası iddiasını daha da güçlendirdi. Kapsamlı bir şekilde yenilenen Superb modeli, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunacak.

EN ÇOK SATAN SEDAN OTOMOBİL

Lansman toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb’nin marka için öneminin altını çizerek, “Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımlarıyla, bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye’de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi. Her geçen yıl da konumunu güçlendirmeyi başardı. 2016 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) düzenlediği, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında birincilik ödülü alarak iddiasını kanıtlamıştı. Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz, ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor. Bu adetlerle Avrupa’nın en çok Superb Sedan satan pazarları arasında yer aldık. Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sırayı alarak büyük bir başarı elde ettik” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ İLK 5'E GÖRE

Beş yıllık planlarını da açıklayan Başar “Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni modellerimizle otomotiv pazarında segment olarak payımızı yüzde 92’ye çıkaracağız. Bu da bizi en geniş seçenek sunan ilk 5 marka içerisine sokacak. Teşkilat olarak, marka değeri olarak ve ürün gamı olarak büyüyeceğiz. Bunun yaratacağı sinerjiyle önümüzdeki 5 yılı kapsayan planımızda yüzde 7 pazar payı ve en çok satan ilk 5 marka arasında yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İKİ DİZE VE BENZİNLİ MOTOR

Skoda, yenilenen Superb ile birlikte Türkiye’de üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Bu motor manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebiliyor. Superb’in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP’lik 1.6 TDI ve 190 HP’lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sunulurken, 2.0 litre TDI motorda 4x4 sürüş özelliği bulunuyor.

ÜSTÜN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Yenilenen Superb’de ileri seviye güvenlik ve asistan teknolojileriyle birlikte Skoda’da ilk kez kullanılan güvenlik özellikleri de sunuluyor. Öngörülü hız sabitleyici sistemin son versiyonu, camda yer alan kameradaki görüntünün yanı sıra navigasyon sistemini de kullanarak hız sınırlamalarını önceden belirleyerek otomatik olarak aracın hızını ayarlıyor. Bu yeni hız sabitleyici sistemi, 210 km/s kadar olan hızlardan araç durana kadar olan hızlar arasında çalışabiliyor. Yeni acil durum asistanı ise çoklu şeride sahip yollarda acil durumda aracı otomatik olarak güvenli bir şekilde, yol kenarına alabiliyor. Araçta aynı zamanda yaya koruma özelliğine sahip ön asistan da yer alıyor. Üstün teknolojisi ve geliştirilen ileri seviye güvenlik özellikleriyle Superb, D sınıfındaki farklı konumunu daha da güçlendiriyor.

YENİLENEN SUPERB SATIŞA SUNULDU

625 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Zarif ve dinamik tasarımı daha ileriye taşıyan araç, yeni teknolojileriyle de öne çıkıyor. Full LED Matrix farların yanı sıra birçok yeni teknolojiyle donatılan model, sınıfındaki referans noktası olmaya devam ediyor. Skoda, Superb’in tasarımına da farklılık getirerek, özellikle ön bölümü dikkatli bir şekilde güncelledi. Yeniden tasarlanan ön tamponla birlikte aracın uzunluğu artırıldı. 625 litrelik bagaj kapasitesine sahip olan Superb Sedan, bir kez daha sınıfındaki geniş bagaj hacmini ve yaşam alanını sunuyor. Keskin ön farların yanı sıra arka bölümde de, LED farlarla birleşen yatay krom detaylar dikkat çekiyor. Pratiklik konusunda sınıfının öncüsü olan araç, daha fazla akıllı çözüm/simply clever fikirleri sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Araçta kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir barla, esnek düzenleme sistemi yer alıyor.

170 BİN 300 TL’DEN BAŞLIYOR...

Yeni Superb ile D segmentinde daha iddialı olduklarını ifade eden Başar, “Superb için 2019 yılı hedefimiz, 4 bin 100 adetti.

İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. 170 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Superb’in getireceği motivasyonla, yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Skoda olarak

2019 yılı hedefimiz ise 13 bin 500 adetlik satışla yüzde 4’e yakın pazar payına ulaşmak. İlk 9 ayda toplamda 8107 adetlik satış elde ettik. Yeni Superb modelimizin getireceği sinerjiyle bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte 2019 Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz“ açıklamasında bulundu.