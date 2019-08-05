911 ailesinin yeni üyesi

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Porsche AG, 2019 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Porsche’nin satış gelirleri yüzde 9 artışla bir önceki yılın aynı dönemine göre 13,4 milyar euro'ya yükseldi. Özel kalemler öncesi faaliyet sonuçları yüzde 3 artışla 2,2 milyar euro’ya çıktı. Teslimatlar yüzde 2 artarken şirket, haziran sonu itibarıyla müşterilere 133 bin 484 araç teslim etti. İstihdam sayısı, 2019’un ilk yarısında yüzde 5 artışla 33 bin 839 çalışana ulaştı.

YENİ MODELLERİN BAŞARISI

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “İlk altı aylık sonuçlarımız, başarılı bir 2019 faaliyet yılı geçirmemiz açısından sağlam bir temel oluşturdu.Bu başarının ardında, yılın ilk 6 ayında, yeni 911, 911 Cabriolet, Cayenne Coupé, 911 Speedster, 935, 718 Spyder ve GT4 gibi yenilikçi ürünler sunmamız yatıyor” dedi.

KUR VE MOBİLİTE ETKİSİ

İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke ise “Zorlu bir ilk çeyrek yılın ardından artık tamamen rotaya girmiş durumdayız. İlk yarı yılda büyüme, yüksek araç satış adetlerinden sağlandı. Bunun aksine kur etkileri ve e-mobilite atağıyla ilgili harcamalar olumsuz bir etki yarattı” diye konuştu.

CAYENNE'DE SATIŞ PATLAMASI

Porsche AG, 2019’un ilk yarısında, dünya genelinde 133 bin 484 araç teslim etti. Bu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2’lik bir artışa denk geliyor. Bu dönemde Cayenne teslimatları yüzde 45’lik artışla 41 bin 725 adete ulaştı. Dünya genelinde en çok satan model ise 47 bin 367 adetle Macan olmaya devam etti.

ÇİN'DE YÜZDE 28 BÜYÜME

Porsche haziran sonu itibarıyla Çin’de yüzde 28 büyüme elde etti. Asya-Pasifik, Afrika ve Ortadoğu'da teslimatlar, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 artışla 57 bin 397 araca ulaştı. ABD’de ise Porsche, yılın ilk yarısında pozisyonunu konsolide etmeyi başararak 30 bin 257 teslimatla yüzde 3 büyüme kaydetti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME AĞIRLIK

Porsche 2019 mali yılında satışlarını artırmayı hedefliyor. Bu artış Cayenne Coupé, 718 Spyder ve 718 Cayman GT4 gibi yeni ürünlerden bekleniyor. Meschke, “Elektrifikasyon, dijital dönüşüm, şirket lokasyonlarımızın genişletilmesi ve renovasyonuna yapılan oldukça yüksek yatırımlara rağmen, Porsche’nin yüksek gelir hedefini karşılamaya devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Porsche 2019'un ilk altı ayında dünya genelinde satış gelirlerini bir önceki yıla göre % 9 artırdı

İLK 6 AYDA 133 BİN ARAÇ SATTI

Daha küçük çaplı jantlar, frenler ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan model, 10.9 inç dokunmatik ekran, kapsamlı bağlanabilirlik ve ayrıca Porsche Wet Mode gibi ıslak yollarda daha da güvenli yol tutuşu sağlayan yenilikçi destek sistem özelliklerine sahip. Tıpkı Carrera S modelindeki gibi motor, şasi ve frenler, sportif kullanıma yönelik tasarlanmış. 911 Carrera modelinin 3,0 litrelik altı silindirli boxer motoru, gücün büyük bölümünü, yeni turboşarjlarda yer alan daha küçük çaplı pervanelere sahip türbinler ve kompresörler sayesinde üretiyor.

100 KM'YE 4.2 SANİYEDE ULAŞIYOR

Güç aktarımı yeni 8-ileri çift kavramalı şanzıman (PDK) tarafından sağlanıyor. Bu sayede 293 km/h azami hıza sahip 911 Carrera Coupé 0’dan 100 km’ye 4.2 saniyede ulaşıyor. Opsiyonel Sport Chrono Paketi'yle bu süre 0.2 saniye daha azalıyor. Ön aksta, 19 inç 235/40 ZR, arka akslarda 20 inç 295/35 ZR lastiklerle sunulan 911 modelini, monoblok sabit kaliperli 330mm’lik diskler durduruyor.