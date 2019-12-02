4x4'lük taşıyıcı

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Pazara sunulduğu 1949 yılından bu yana tüm dünya genelinde 20 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ve sadece Volkswagen’in değil, otomotiv dünyasının da efsanevi modelleri arasında yer alan ve bulunduğu segmentin temellerini atan Transporter, yenilenen özellikleriyle showroom'larda yerini aldı. Yeni Transporter, Panel Van, City Van ve Camlı Van modelleriyle satın alınabiliyor. 2.0 litre TDI uzun şasi, manuel şanzımanlı, 110 PS ve 150 PS seçenekleriyle satışa sunulan yeni Transporter'ın Panel Van 139 bin TL'den, City Van ve Camlı Van versiyonu ise 164 bin 50 TL'den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

6.5 İNÇ'LİK EKRAN

Yeni Transporter'da gövde rengi tamponlar, yan ayna, kapı kolları, krom ızgara, elektromekanik servo direksiyon, App Connect, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici ve elektronik kontrollü klima yenilikler arasında.

YENİ CARAVELLE DE GELDİ

Volkswagen’in Caravelle modeli de yenilenerek Comfortline donanımıyla 230 bin 500 TL'den satışa sunuldu. 2.0 litre TDI 150 PS uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek araçta, mevcut Caravelle’ye göre, App Connect, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor. 2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde, dijital gösterge paneli (Active info display), 9,2” ekranlı navigasyon sistemi, otomatik olarak park alanına giriş çıkış sağlayan Park Asistanı ve geri görüş kamerası özellikleri bulunacak.

HEM DÜZ HEM OTOMATİK

Yeni modelde, çekiş gücü en yeni dizel motorlarla sağlanmış. 2.0 litre turbo dizel enjeksiyonlu (TDI) motorlar Türkiye'de farklı motor gücü seviyesinde, 110 PS ve 150 PS’te hem düz hem otomatik vites seçenekleri sunuluyor.

ŞİMDİ DAHA KARİZMATİK

Volkswagen Ticari Araç, bir ikon haline gelen modelin tasarımına da dokunuşlar yapmış; özellikle öndeki tasarım daha da geliştirilmiş, keskinleştirmiş ve rafine edilmiş bir görünüm sergiliyor. Artık çok daha büyük olan ve yeni tamponla stil açısından tek bir ünite oluşturan ön ızgara dikkat çekiyor. Direksiyonun elektromekanik olarak kontrol edilebilirliği birçok yeni sürücü destek sistemine erişim imkanı tanıyor. Yeni sürücü destek sistemleri arasında opsiyonel olarak sunulan; şeritten çıkma durumunda direksiyona müdahale ederek aracı şerit içinde tutmaya yardımcı olan şerit takip asistanı, Transporter’ın otomatik olarak park alanına giriş çıkış yapmasını sağlayan park asistanı, römorkla geri gitmeye çalışan sürücülerin manevra yapmasını kolaylaştıran römork dengeleme asistanı, sürücüye trafik işareti ve hız sınırlarını gösteren trafik işareti tanıma gibi sistemler yer alıyor.

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE

Farklı şasi uzunluğu, tavan yüksekliği ve ekipman seviyeleriyle oluşturulmuş 460 adet versiyonla Yeni Transporter, tüm müşteri beklentilerine cevap veriyor. Panel Van, City Van ve Camlı Van modellerinde iki farklı şasi ve tavan seçeneği sunulurken, pikap modelinde tek ve çift kabin seçeneğiyle farklı yükleme yüksekliği seçenekleri bulunuyor. Caravelle modelinde ise üç farklı ekipman seviyesi, iki farklı şasi uzunluğu ve farklı koltuk konfigürasyonlaryla satılıyor.

FARK YARATAN İÇ TASARIM

Yeni Transporter’ın üst sınıf malzeme ve uzmanlıkla tasarlanan ön konsolu, kullanım kolaylığı sağlıyor. Konsolda eşya gözleri sayesinde evraklar, akıllı telefon ve diğer önemli aksesuarlar rahat bir şekilde muhafaza edilebiliyor.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ ÖZELLİĞİ

Yeni Transporter, sınıfında tüm ürün gamında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığı taşıyor. 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen sistem, ön ve arka aks arasındaki gücü en doğru şekilde aktararak daha güvenli ve performanslı sürüş sunuyor.