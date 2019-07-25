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25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 01:15:19

22 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Aracınızın değeri de sigortalı

Kazaya karışan kusursuz sürücüler, aracının değer kaybını sigorta şirketinden talep edebiliyor. 2 yıl zaman aşımı olan bu tazminata başvururken bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. İşte merak edilenler...

Türkiye’de 2018’de toplam 1 milyon 229 bin 364, trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832’si maddi hasarlı. Yani araçların hasar gördüğü kazalar. Maddi hasarlı kazaların çoğu, büyük şehirlerde meydana geliyor. Kaza sonrası pert olmayan araçlar onarılarak kullanılmaya devam ediliyor. Ancak bu araçlar 'kazalı’ damgası yediği için ikinci elde değer kaybına uğruyor.

FİYATI DÜŞÜYOR
Kazaya karışan aracın, kazadan önceki ikinci el piyasa değeriyle kazadan sonraki değeri arasındaki farka ‘araç değer kaybı’ deniliyor. Bu kaybın 30-40 bin lira olması gerekmiyor. 2-3 bin liralık zarar da tazmin edilebilir. Çoğu araç sahibi bunun farkında değil ya da zahmetli diye işlem yapmaktan kaçınıyor. Oysa yapılacaklar basit. Başvuru için gereken süre de uzun.

24 AY ZAMANAŞIMI
Yasaya göre; araç değer kaybı, kazaya karışan diğer araç sahibinin sigortasından talep edilebiliyor. Bu kayba yönelik hak aramak için de 2 yıl zamanaşımı süresi bulunuyor. Karşı taraf kazaya karışıp kaçmışsa, bu durumda zamanaşımı bu kişinin tespit edildiği tarihten başlıyor. Örneğin; 3 yıl sonra tespit edilirse o tarihten itibaren 2 yıl ekleniyor.

NASIL HESAPLANIYOR

■ Aracınızın hasar geçmişi, kilometresi, marka, model ve üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi bilgiler dikkate alınıyor. Araçtaki maddi hasarın büyüklüğü, zarar gören parçaların tamirat oranı ve işçilik kalitesine göre, bilirkişi eksperler tarafından hesap yapılıyor. Ortaya çıkan rakama itiraz edilebiliyor. Öncelikle ekspertize aracın değer tespiti yaptırılır. Mahkeme veya sigorta hakemi daha sonra bilirkişi tayin eder, bilirkişi de araçtaki hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak, değer kaybını gösteren raporunu hazırlar ve sunar. Başvuru da bu rapora göre karara bağlanır.

BAŞVURU ACENTEYE

■ Değer kaybı için, kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurmak gerekiyor. Aracın trafik sigortası yoksa kusurlu araç sürücüsüne ve ruhsat sahibine karşı da dava açarak zarar talep edebiliyor.

KASKO DA DEVREYE GİRER

■ Değer kaybı meblağı, karşı tarafın trafik sigortasından karşılanıyor. Değer kaybının trafik sigortasının limitlerini aştığı durumlarda, kusurlu aracın kasko sigortasındaki ‘ihtiyari mali mesuliyet ek teminatı’ devreye giriyor. Öte yandan, farlar, jantlar, stoplar, silecekler, camlar ve tamponlar gibi onarım gerektirmeyen parçalarla vidalı parçalardaki değişiklikler için değer kaybı tazminatı talep edilemiyor.

ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

■ Öncelikle değer kaybı talebi için karşı tarafın sigortasına başvurun.
■ Karşı taraf tespit edilemezse, kasko yaptırdığınız şirkete danışın.
■ Sigorta zararı karşılamaz veya daha düşük bir bedel önerirse, Sigorta Tahkim Komisyonu’na (bilgi@sigortatahkim.org veya 0 216 651 65 65 nolu telefon) başvurun.
■ Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru için form doldurmak ve bunu imzalamak gerekiyor.
■ Komisyon uzmanları talebi değerlendirip inceleme yapıyor ve 15 günde yol haritası çiziliyor.
■ Hakemler tarafından incelenecekse, karar en geç 4 ay içinde çıkıyor.
■ Kaza sonucu araç pert olmuşsa ve bu durum belgelenmişse, araç değer kaybı talep edilemiyor.

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