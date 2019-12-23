2020 MTV tutarları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranını yüzde 22.58'den yüzde 12'ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı. MTV artış oranında 10.58 puan iyileşme sağlanmış oldu. İşte Cumhurbaşkanılığı kararıyla belirlenen indirimli MTV tutarları...
TM Dijital Haber Merkezi
2020 yılında yüzde 22,58 artması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarını Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 12'ye çekildi. Her yıl yeniden belirlenen oranlar geçen yıl da Başkan Erdoğan'ın kararıyla indirimli oranla uygulanmıştı. İşte 2020'de ödenecek MTV detayları...
İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 861 TL
2020 MTV’si: 964.32 TL
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1499 TL
2020 MTV’si: 1678.88 TL
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2647 TL
2020 MTV’si: 2946.64 TL
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 4170 TL
2020 MTV’si: 4670.4 TL
Otomobil
4-6 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 600 TL
2020 MTV’si: 672 TL
Otomobil
4-6 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 1124 TL
2020 MTV’si: 1258.88 TL
Otomobil
4-6 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 2068 TL
2020 MTV’si: 2316.16 TL
Otomobil
4-6 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 3211 TL
2020 MTV’si: 3596.32 TL
Otomobil
7-11 yaş
0-1300 cc aralığı
2019 MTV’si: 336 TL
2020 MTV’si: 376.32 TL
Otomobil
7-11 yaş
1301-1600 cc aralığı
2019 MTV’si: 652 TL
2020 MTV’si: 730.24 TL
Otomobil
7-11 yaş
1601-1800 cc aralığı
2019 MTV’si: 1218 TL
2020 MTV’si: 1364.16 TL
Otomobil
7-11 yaş
1801-2000 cc aralığı
2019 MTV’si: 1888 TL
2020 MTV’si: 2114.56 TL
(01/01/2018 sonrası tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV’si: 861 TL
2020 MTV’si: 964.32 TL
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası
2019 MTV’si: 946 TL
2020 MTV’si: 1059.52 TL
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1033 TL
2020 MTV’si: 1156.96 TL
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 TL'ye kadar
2019 MTV’si: 1499 TL
2020 MTV’si: 1678.88 TL
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 TL arası
2019 MTV’si: 1649 TL
2020 MTV’si: 1846.88 TL
Otomobil
1-3 yaş
1301-1600 cc aralığı
Matrahı 81 bin 100 TL ve üstü
2019 MTV’si: 1799 TL
2020 MTV’si: 2014.88 TL
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 TL
2019 MTV’si: 2911 TL
2020 MTV’si: 3260.32 TL
Otomobil
1-3 yaş
1601-1800 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü
2019 MTV’si: 3176 TL
2020 MTV’si: 3557.12 TL
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 TL
2019 MTV’si: 4586 TL
2020 MTV’si: 5136.32 TL
Otomobil
1-3 yaş
1801-2000 cc aralığı
Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü
2019 MTV’si: 5003 TL
2020 MTV’si: 5603.36 TL
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