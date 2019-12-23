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23 Aralık 2019 Pazartesi 11:20:03 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:27:56

2020 MTV tutarları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranını yüzde 22.58'den yüzde 12'ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı. MTV artış oranında 10.58 puan iyileşme sağlanmış oldu. İşte Cumhurbaşkanılığı kararıyla belirlenen indirimli MTV tutarları...

TM Dijital Haber Merkezi

2020 yılında yüzde 22,58 artması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlarını Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 12'ye çekildi. Her yıl yeniden belirlenen oranlar geçen yıl da Başkan Erdoğan'ın kararıyla indirimli oranla uygulanmıştı. İşte 2020'de ödenecek MTV detayları...

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 TL

2020 MTV’si: 964.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 TL

2020 MTV’si: 2946.64 TL

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 TL

2020 MTV’si: 4670.4 TL

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 TL

2020 MTV’si: 672 TL

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 TL

2020 MTV’si: 1258.88 TL

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 TL
2020 MTV’si: 2316.16 TL

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 TL
2020 MTV’si: 3596.32 TL

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 TL

2020 MTV’si: 376.32 TL

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 TL

2020 MTV’si: 730.24 TL

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 TL

2020 MTV’si: 1364.16 TL

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 TL

2020 MTV’si: 2114.56 TL

(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 TL

2020 MTV’si: 964.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 TL

2020 MTV’si: 1059.52 TL

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 TL

2020 MTV’si: 1156.96 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 TL'ye kadar

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 TL  arası

2019 MTV’si: 1649 TL

2020 MTV’si: 1846.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 TL  ve üstü

2019 MTV’si: 1799 TL

2020 MTV’si: 2014.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 2911 TL

2020 MTV’si: 3260.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 3176 TL

2020 MTV’si: 3557.12 TL

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 4586 TL

2020 MTV’si: 5136.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 5003 TL

2020 MTV’si: 5603.36 TL

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