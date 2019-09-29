29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:48:24
Zor günleri atlattılar
2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz yıl 4 aylık bebeklerini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Kütük, gazetecilerin 'bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarına boğulmuştu. Ünlü çift, zor günleri geride bıraktı. Önceki akşam Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi. El ele objektiflere poz veren ikili “Her şey güzel gidiyor, keyfimiz yerinde. Şimdi de arkadaşlarımız bizi bekliyor acele gitmemiz gerekiyor” dedikten sonra gülümseyerek uzaklaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT