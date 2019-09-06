Ziynet Sali Kuşadası'nda sahne aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen halk konserlerinin 3'üncü gününde şarkıcı Ziynet Sali, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser verdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Kuşadası Ege Port Limanı ve Setur Marina sponsorluğunda gerçekleştirilen "22'nci Altın Güvercin Beste Yarışması" kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konserlerinin 3'üncü gününde, şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı. Konserde Sali'ye hayranları zaman zaman eşlik etti.

Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenecek halk konserlerinin 4'üncü gününde Haluk Levent sahne alacak.

Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük finali ise 7 Eylül'de Kuşadası Anfi Tiyatro'da gerçekleşecek.

AA