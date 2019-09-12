"Zirveye çıkmak kolay olmadı"

Beyaz kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü popçu, Emma Shapplin’in ‘Spente Le Stelle’ şarkısıyla giriş yaptı. Sahneden seyircilerine kısa bir konuşma yapan Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan’a seslenerek, “Benim özüm, yol arkadaşım, canım kardeşim, Biz bu günlere kolay gelmedik çok zor durumlardan geldik, iyi ki varsın” dedi.