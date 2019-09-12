12 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 03:01:56
"Zirveye çıkmak kolay olmadı"
Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, bu yaz Harbiye’deki ikinci konserini önceki akşam verdi.
Beyaz kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü popçu, Emma Shapplin’in ‘Spente Le Stelle’ şarkısıyla giriş yaptı. Sahneden seyircilerine kısa bir konuşma yapan Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan’a seslenerek, “Benim özüm, yol arkadaşım, canım kardeşim, Biz bu günlere kolay gelmedik çok zor durumlardan geldik, iyi ki varsın” dedi.
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