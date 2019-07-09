Zirvedeyim

Podyumların aranılan ismi Çağla Şikel, bir dergiye verdiği röportajda kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. “Ben hiç 'Yeterince para kazandım, artık durayım, tatile gideyim' demedim. En parlak zamanlarımı yaşıyorum. Bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmem gerekiyor” diyen manken, işlerine hız verdiğini söyledi. Mankenliğin dışında YouTube kanalı da olan Şikel, birçok etkinlikte sunuculuk da yapıyor.