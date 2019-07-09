  • Bist 100
    98695.4
  • Dolar
    5,7424
  • Euro
    6,4422
  • Altın
    257,2510
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deneme haber Deneme haber
Muayene sırası alamayan hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı Muayene sırası alamayan hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
FETÖ'ye bir darbe daha! 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi FETÖ'ye bir darbe daha! 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
ALES başvuruları bugün başlıyor! ALES 2019 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları bugün başlıyor! ALES 2019 başvurusu nasıl yapılır?
Jandarma Genel Komutanlığı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı 2019 başvuru şarları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı 2019 başvuru şarları neler?
Libya’da alıkonulan Türk denizciler Türkiye'ye döndü! Libya’da alıkonulan Türk denizciler Türkiye'ye döndü!
AÖL cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? AÖL cevap anahtarı yayınlandı mı? AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?
Romatizma ağrısını azaltan karışımlar Romatizma ağrısını azaltan karışımlar
'Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor' 'Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor'
Van Gölü'ne "hassas" koruma Van Gölü'ne "hassas" koruma
Maçka Eren'e uçtu Maçka Eren'e uçtu
Turkcell'den veri merkezlerine katkı! 2 milyon TL’lik yatırım Turkcell'den veri merkezlerine katkı! 2 milyon TL’lik yatırım
Ev kadınlarına fırsat! Dar gelirliye faizsiz destek Ev kadınlarına fırsat! Dar gelirliye faizsiz destek
Keşke yurtdışına açılsaydık Keşke yurtdışına açılsaydık
Zirvedeyim Zirvedeyim
Türk mutfağına hayran  Türk mutfağına hayran 
'Alengirli işlerini açıklarım' 'Alengirli işlerini açıklarım'
Örnek olsun Örnek olsun
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım
'Parayı değil Fenerbahçe’yi seçtim' 'Parayı değil Fenerbahçe’yi seçtim'
Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var
Forvete İtalyan aygırı Forvete İtalyan aygırı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 08:11:54

Zirvedeyim

2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ’la dünyaevine giren ve Kuzey’le Uzay isminde 2 oğlu olan Çağla Şikel, 2015 yılında boşandığı Altuğ için Nefret ederek ayrılmadık dedi.

Podyumların aranılan ismi Çağla Şikel, bir dergiye verdiği röportajda kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. “Ben hiç 'Yeterince para kazandım, artık durayım, tatile gideyim' demedim. En parlak zamanlarımı yaşıyorum. Bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmem gerekiyor” diyen manken, işlerine hız verdiğini söyledi. Mankenliğin dışında YouTube kanalı da olan Şikel, birçok etkinlikte sunuculuk da yapıyor.

 

FETÖ'ye bir darbe daha!
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
Örnek olsun
'Alengirli işlerini açıklarım'
'Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor'
Ev kadınlarına fırsat! Dar gelirliye faizsiz destek
Libya’da alıkonulan Türk denizciler Türkiye'ye döndü!
Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
Emniyet müdüründen HDP'liye tokat gibi cevap: Ülkemizde terörle mücadele var
Ömer Çelik'ten Çukurovalı gençlere destek sözü
Pence: İran’ın nükleer bir silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Türkiye'yle ortak üretimi gündeme gelen S-500'lere ilişkin açıklama!
Binali Yıldırım'dan 'Çankaya Köşkü' açıklaması
Başkan Erdoğan: Bu sözü söyleyecek kadar ihanet içindeler
Ekonomide düzenlemeler içeren 'torba teklif' TBMM'de
ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar
Adriana Lima ve Emir Uyar el ele görüntülendi!
On Birinci Kalkınma Planı, Meclis'e sunuldu: 2023'te hedef 1 trilyon 80 milyar dolar!
Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan sürücülere şok ceza
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ