09 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 08:11:54
Zirvedeyim
2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ’la dünyaevine giren ve Kuzey’le Uzay isminde 2 oğlu olan Çağla Şikel, 2015 yılında boşandığı Altuğ için Nefret ederek ayrılmadık dedi.
Podyumların aranılan ismi Çağla Şikel, bir dergiye verdiği röportajda kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. “Ben hiç 'Yeterince para kazandım, artık durayım, tatile gideyim' demedim. En parlak zamanlarımı yaşıyorum. Bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmem gerekiyor” diyen manken, işlerine hız verdiğini söyledi. Mankenliğin dışında YouTube kanalı da olan Şikel, birçok etkinlikte sunuculuk da yapıyor.
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