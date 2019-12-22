22 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 23:54:45
Zeynep Koçak: İlk defa böyle bir acı yaşıyorum
Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti
Koçak'ın babası için yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Babası ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum” notunu düştü.
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