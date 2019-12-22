Zeynep Koçak: İlk defa böyle bir acı yaşıyorum

Koçak'ın babası için yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Babası ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum” notunu düştü.