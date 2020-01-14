Zeynep Aktuğ kimdir, kaç yaşında? Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Zeynep Aktuğ, babasını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla merak konusu oldu. Vatandaşlar Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ hakkında araştırma yapmaya başladı. Oyuncu Zeynep Aktuğ hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ZEYNEP AKTUĞ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini babasının da desteğiyle alan Zeynep Aktuğ, Ali Kundilli, Çılgın Dersane 3, Ali Kundilli 2 filmlerinde oynadı.