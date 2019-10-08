Zerrin'e Taş Bebek darbesi

Taşbebek lakaplı 83 yaşındaki Yazar, hayranlarının kendisinden yaşça küçük sevgilisi için 'Sen de Zerrin Özer gibi olursun evlenme' yorumlarına sitem etti.

Yazar, “Zerrin Özer'in başına gelen benim başıma gelmez. O adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Bana mesaj atarak 'Kredi kartı borcum var nakitin var mı sıkıştım' dedi. Ben de ben yalnız yaşıyorum, kapı çalıyor onu açmaya gidiyorum dedim. Zerrin'in başına böyle bir şey geldiğini duyunca ağladım. O zaman benim böyle telefonum yoktu bilgisayar üzerinden irtibata geçti” dedi.

Yanlışlıkla şifrelerini paylaştı

Gönül Yazar, sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşırken yanlışlıkla şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Televizyonda yayınlanan bir magazin programında kendisine yapılan uyarı üzerine paylaşımı sildi.