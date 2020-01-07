Zerrin Tekindor'un lüks hayatı bitti!

Şahin Tepesi, Aşkı Memnu, Kara Sevda, Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, 'Zemheri' dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ay Yapım’ın bu sezon merakla beklenen dizisi ‘Zemheri’nin kadrosunda yer alan oyuncu, bu kez seyirciyi şaşırtacak. Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’de, Tekindor, canlandıracağı ‘Aliye’ karakteriyle seyirciyi etkileyecek. Son yıllarda canlandırdığı zengin kadın rollerinin aksine usta oyuncu, bu kez evlere temizliğe giderek parasını kazanan, gecekonduda yaşayan birini canlandıracak. Farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Tekindor’un filmden fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Takipçiler 'Lüks hayat bitti, temizliğe başladı' şeklinde espriler yaptı.

Dizinin başrolünde Çukur, Karagül, Hakan: Muhafız gibi dizilerle adını duyuran Ayça Ayşin Turan yer alacak. Firuze karakterine hayat verecek olan 27 yaşındaki oyuncuya Alperen Duymaz eşlik edecek. Dizide iki gencin arasındaki tutku dolu ve bir o kadar da hüzünlü aşk hikayesi anlatılacak