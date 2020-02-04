Zerrin Özer'den dikkat çeken paylaşım: Uzaydan gelmişim gibi

Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Zerrin Özer, “Dikkat dikkat! Bundan önceki resme bayılmışsınız ha ha ha ha yani benim canlarım şaşırmış ‘Nefret etmişsiniz’ ben de anlamadım. ‘Bu nasıl bir resim! Zerrin nerede?’ dedim. Kızmışsınız bana ‘O ışık ney?’ Zannedersin resmim uzaydan gelmişim gibi… Vah vah vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve de çizgiler kapansın diye, ben işte anca böyle yaparım” dedi.