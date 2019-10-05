Zerrin Özer yine hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer, üç yıldır aşk yaşadığı Murat Akıncı ile haziran ayında dünyaevine girmişti. Daha önce magazinde görüntülenmeyen Akıncı, düğün fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıkınca birçok kadın ayaklanmıştı. Magazin programlarına telefonla bağlanan kadınlar, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etmişti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer ise boşanma kararı almıştı.

"ACILARIM, AĞRILARIM BİRBİRİNE GİRDİ"

Yaşadığı olaylar yüzünden o dönem hastanelik olan Zerrin Özer'den yine kötü haber geldi. Yeniden hastaneye kaldırılan Özer, Instagram hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak "Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hem de çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..." dedi.