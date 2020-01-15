Zemheri dizisi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Zemheri'nin Firuzesi duru güzelliği ve ışıl ışıl gülen gözleriyle herkesin dikkatini ilk bakışta çeken Firuze için öğrenimi ve ailesi herşeyden önce gelmektedir. Mimarlık Bölümü'nde okuyan 26 yaşındaki genç kızın hayatı Ayaz'la yolunun kesişmesiyle tamamen değişecektir. İzleyiciler Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan hakkında araştırma yapmaya başladı. Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)