17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:53:31
Zemheri'de ekip ruhu
Zerrin Tekindor, Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Zemheri dizisinin ilk bölümü yayımladı.
Merakla beklenen dizinin ilk bölümünü, tüm ekip beraber izleyerek bu heyecanı birlikte yaşadılar. Bölümün sonunda birbirlerini tebrik eden ve pasta kesen ekip, gecenin hatırası olarak bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Dizi, Twitter’da çok konuşularak uzun süre TT listesinde kaldı.
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