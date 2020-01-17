Zemheri'de ekip ruhu

Merakla beklenen dizinin ilk bölümünü, tüm ekip beraber izleyerek bu heyecanı birlikte yaşadılar. Bölümün sonunda birbirlerini tebrik eden ve pasta kesen ekip, gecenin hatırası olarak bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Dizi, Twitter’da çok konuşularak uzun süre TT listesinde kaldı.