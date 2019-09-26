26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:42:48
Zehra'nın romantik aşkı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir süredir birlikte olduğu sevgili Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler’de görüntülendi.
Lüks bir mekanda yemek yiyen çiftin keyifleri yerindeydi.
Çıkışta sevgilisinin arabasına binen Zehra, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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