"Zehra için evlilik erken"

Gazetecileri bir anda karşısında gören Avşar, “Helal olsun size, bu halimle beni nasıl tanıdınız” diyerek takıldı.

Güzel oyuncu, “Zehra sizden evlenmek istese izin verir misiniz?” sorusuna Avşar “Hayır, çok erken. Zehra henüz 21 yaşında kendileri karar verir ama evlilik için erken” cevabını vererek kızı Zehra Çilingiroğlu’na mesaj gönderdi. Ocak ayına kadar herhangi bir projede yer almayacağınız söyleyen Hülya Avşar, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

Zehra Çilingiroğlu önceki gün, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla birlikte Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününü kutladı.