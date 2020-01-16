16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:06:45
Zehra Çilingiroğlu'nun 2020 tarzını sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu beğendi
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde görüntülenen çift birlikte yedikleri yemeğin ardından vedalaşıp, ayrılırken objektiflere takıldılar. Spor kıyafetleri ve makyajsız haliyle dikkat çeken Zehra, Kadayıfçıoğlu'nun, yeni saç rengi ve tarzını çok beğendiğini dile getirdi.
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