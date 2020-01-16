Zehra Çilingiroğlu'nun 2020 tarzını sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu beğendi

Akşam saatlerinde görüntülenen çift birlikte yedikleri yemeğin ardından vedalaşıp, ayrılırken objektiflere takıldılar. Spor kıyafetleri ve makyajsız haliyle dikkat çeken Zehra, Kadayıfçıoğlu'nun, yeni saç rengi ve tarzını çok beğendiğini dile getirdi.