Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sık sık sevgilisi ile objektiflere katılan Zehra Çilingiroğlu hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde parmağında yüzük olduğu görülen Çilingiroğlu, gazetecilerin soruları üzerine nişanlanacakları iddialarını yanıtladı. Zehra Çilingiroğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Zehra Çilingiroğlu, Babası Kaya Çilingiroğlu ve Annesi Ünlü Sanatçı Hülya Avşar’ın 1997 Yıllındaki evliliklerinden bir sene sonra, 15 0cak 1998 tarihinde VKV Amerikan Hastanesi İstanbul’da dünyaya geldi. Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar İle birlikte İstanbul’da yaşıyor.

Zehra Çilingiroğlu’nun Müzik ve Oyuncu Dünyasında herhangi bir faaliyeti bulunmuyor. Zehra Çilingiroğlu, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Oğlak burcudur. Baba tarafından aslen Trabzon Sürmene, anne tarafından ise aslen Ardahan'lıdır. Zehra Çilingiroğlu sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hakkında pek birşey bilinmiyor.