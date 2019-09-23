'Sevda Tokatı' şarkısı ile iyi bir çıkış yakalayan Sevda Demirel, önceki gün gittiği alışveriş merkezinden çıkarken muhabirlerle uzun süre sohbet etti. Demirel, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntülemek isteyen muhabire şiddet uygulayan sosyal medya fenomeni Reynmen hakkında da konuştu.

"KÖPEĞİMLE YEMEĞE ÇIKIYORUM"

Sessiz ve sakin yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Sevda Demirel, "Gördüğünüz gibi sevgilimle değil artık köpeğimle yemeğe çıkıyorum. Artık daha sessiz sakin yaşıyorum. Avrupa projelerim var uzun süre Almanya'da kalacağım. Orada sahne alacağım" dedi.

"REYNMEN'E TOKAT ATASIM GELİYOR"

20 yıl önce Hande Ataizi'ne attığı tokatla yıllarca konuşulan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde kendisini kız arkadaşıyla görüntülemek isteyen muhabire saldıran Reynmen hakkında da ilk kez konuştu.

Demirel, Reynmen için şunları söyledi: "Şu sıralar Reynmen'e tokat atasım geliyor. Bir muhabire el kaldırması çok yanlış bir hareket."

BASIN MENSUBUNU DARP ETTİ

Bir mekan çıkışı Show TV muhabiri Akif Yaman'ın kendisiyle konuşmak istemesine sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen, ardından kız arkadaşı ve kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı. Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.