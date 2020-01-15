15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:04:29
Zara için hastaneden konser izni
Şarkıcı Zara önceki gün Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde konser verdi.
Bin 800 kişilik konser salonuna 2 bin kişi katılarak izdihama neden oldu. Etkinliğin en dikkat çeken olayı; 87 yaşındaki bir teyzenin, hastaneden doktorlarının özel iznini alarak kolunda damar yolu açık şekilde konsere katılması oldu. Tekerlekli sandalyeyle konsere katılan teyzeyi gören Zara gözyaşlarını tutamadı. Sahneden inip hayranının yanına giden sanatçı duygusal anlar yaşadı.
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