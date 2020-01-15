Zara için hastaneden konser izni

Bin 800 kişilik konser salonuna 2 bin kişi katılarak izdihama neden oldu. Etkinliğin en dikkat çeken olayı; 87 yaşındaki bir teyzenin, hastaneden doktorlarının özel iznini alarak kolunda damar yolu açık şekilde konsere katılması oldu. Tekerlekli sandalyeyle konsere katılan teyzeyi gören Zara gözyaşlarını tutamadı. Sahneden inip hayranının yanına giden sanatçı duygusal anlar yaşadı.